Путин пообещал поднять пенсии выше уровня инфляции

Правительство России сделает все, чтобы выполнить обещания прошлых лет по поводу пенсий. Таким образом в ходе большой пресс-конференции президент России Владимир Путин ответил на вопрос о планах по индексации пенсий выше уровня фактической инфляции. Трансляцию мероприятия на своем канале в YouTube ведет ТАСС.

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Он подчеркнул, что до сих пор властям в целом это удавалось. Путин заверил, что в следующем году будут приняты решения по пенсиям силовому блоку, чтобы выровнять доходы тех, кто работает в правоохранительных органах и в силовых структурах в целом.

Во вторник, 21 декабря, Путин подписал закон о продлении заморозки накопительной части пенсий россиян до 2024 года. Все отчисления в накопительную часть пенсии (6 процентов от заработной платы) пойдут в страховую часть на выплаты нынешним пенсионерам.

Ранее некоторые депутаты Госдумы предложили установить новогоднюю выплату в размере получаемой россиянами пенсии. По их мнению, такая выплата поможет пожилым людям достойно отметить Новый год и не залезать в долги по кредитам для покупки подарков.