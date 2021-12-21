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18 минут назад

Заморозку накопительной части пенсии россиян объяснили

Накопительную часть пенсий пришлось заморозить из-за несовершенства системы негосударственных пенсионных фондов и неподготовленности государства к начавшейся войне НПФ. Об этом в беседе с «Лентой.ру» заявила член комитета Государственной Думы по труду, социальной политике и делам ветеранов Светлана Бессараб.

Заморозку накопительной части пенсии объяснили
Фото: РИА НовостиРИА Новости

«Многочисленные нарушения в деятельности, в том числе, нам пришлось подчищать после уголовных дел о мошенничестве так называемых агентов пенсионных фондов, когда множество заявлений граждан, которые они не писали, поступило в НПФ и были переведены средства из одного фонда в другой», — приводятся в материале слова Бессараб.

Она отметила, что с одной стороны это сыграло свою роль в недоверии населения, а с другой — было необходимо сохранить средства в системе обязательного пенсионного страхования. Бессараб также подчеркнула, что ситуация стала неприемлемой еще до увеличения возраста выхода на пенсию. Тогда часть средств еще не уходила из системы обязательного пенсионного страхования в НПФ.

«Думаю, что это просто был немного неудачный продукт», — заключила депутат.

Ранее президент России Владимир Путин подписал закон о продлении заморозки накопительной части пенсий до 2024 года. Ситуация сохраняется с 2014 года.

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