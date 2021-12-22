Компенсации пострадавшим в ДТП по ОСАГО увеличат в 4 раза

Выплаты пострадавшим в ДТП по ОСАГО могут вырасти до двух миллионов рублей. Об этом пишет газета «Ведомости» со ссылкой на два близких к правительству РФ источника.

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Как стало известно, Минфин и профильные ведомства договорились о ключевых изменениях системы обязательного страхования автогражданской ответственности (ОСАГО). Корректировки предусматривают увеличение порога по выплатам за ущерб жизни и здоровью, а также запрещают учитывать возраст автомобиля при расчете компенсации, отметили источники издания. В окончательную редакцию законопроекта могут внести два предложения, которые были в целом согласованы на совещании в министерстве 17 декабря, в котором участвовали представители Центробанка, Российского союза автостраховщиков, МВД и Минтранса.

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Первая инициатива связана с повышением лимита выплат за ущерб жизни и здоровью по ОСАГО в 4 раза с 500 000 до 2 млн рублей. Так, власти хотят уравнять размер максимального покрытия по автострахованию с другими видами аналогичных полисов, например ответственности перевозчиков. В настоящее время пострадавший в результате аварии с автобусом или другим видом общественного транспорта получает до 2 млн рублей, а при аварии с обычным авто – лишь 500 000 рублей.

Вторая инициатива предполагает запрет страховым компаниям учитывать износ пострадавшего автомобиля при расчете выплаты на ремонт. Сегодня у страховщиков есть право выплачивать автовладельцам возмещение либо обеспечивать восстановление поврежденного авто. При ремонте износ в расчет не берут, но на него приходится не более 10–12% выплат по ОСАГО (оценка РСА). На размер прямой компенсации влияет год выпуска автомобиля. При денежной выплате страховщики могут удержать до 50% стоимости деталей подержанного авто.

В Банке России считают, что изменения нужно внедрять поэтапно, оценивая их влияние на стоимость страховки. В Минфине допускают, что нововведение повлечет за собой рост цен на полисы ОСАГО. Однако там считают, что преимущества реформы преобладают над изменением цены полиса. Законопроект должны подготовить в 2022 году, отметил представитель Минфина.

Рост выплат пострадавшим закономерно повысит стоимость полисов ОСАГО, отмечают страховые компании и эксперты, опрошенные изданием. Каждая из двух инициатив повлечет за собой повышение средней стоимости полиса автогражданки примерно на 1000 рублей, заявил представитель «Росгосстраха». Больше всего на повышение цен повлияет отказ от учета износа, отметил заместитель гендиректора СК «МАКС» Виктор Алексеев.

Средняя выплата по ОСАГО может увеличиться на 20–50%, рассказали в «Сберстраховании». В группе страховых компаний «Югория» считают, что рост составит 40%. В «Югории» отмечают, что в случае отказа от учета износа полисы подорожают на 35%.

Также из-за повышения страховой суммы увеличатся мошеннические случаи, отметил Алексеев из МАКС.

«Выдать перелом от простого падения за травму в ДТП никакого труда не стоит, но при этом выплата вырастет в разы», – подчеркнул он.