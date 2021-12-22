Россиянин потратил миллионы на знаменитый замок в Европе

Один из самых известных замков в Стране Басков был продан за 4 млн евро российскому миллионеру. Как сообщает La Vanguardia, неоготический замок Бутрон, который перешел к неназванному частному лицу, расположен в районе муниципалитета Гатика в провинции Бискайя.

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Объект в 2005 году приобрела компания Inbisa на открытом аукционе за 1,6 млн евро. В последние годы поступало несколько предложений о покупке, однако предприятие хотело продать его тому, кто взял бы на себя «обязательство надлежащим образом сохранить этот исторический и уникальный» замок. Новый владелец собирается провести реставрацию замка, «уважая и защищая его исторический облик».

Замок Бутрон был построен в Средневековье, а в конце XIX века реконструирован. В 1994 году там были проведены последние работы. Здание, общая площадь которого составляет более 2,4 тыс. квадратных метров, расположено на участке в 4 га на берегу реки Бутрон. В нем насчитывается пять этажей и четыре башни.