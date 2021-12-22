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13 минут назад

«Сбережения быстро обесценятся»: россиянам дали совет

Директор Банковского института НИУ ВШЭ Василий Солодков в беседе с агентством «Прайм» заявил, что в настоящее время держать деньги в валюте стоит только в том случае, если имеются точные данные о ее укреплении в ближайшем будущем или если банки дают высокую реальную процентную ставку по вкладам в валюте, которая позволяет перекрыть инфляцию.

«Сбережения быстро обесценятся»: россиянам дали совет
Фото: РИА НовостиРИА Новости

«Сегодня реальная процентная ставка в России имеет отрицательное значение. Есть, правда, шанс, что в скором будущем из-за конкуренции на рынке ставки по рублевым депозитам возрастут. И в пользу такого варианта развития событий говорит то, что Центробанк поднял ключевую ставку. С другой стороны, специалисты знают, что в долгосрочной перспективе рубль всегда демонстрирует тренд на понижение, что не исключает возможности на коротком отрезке времени заработать на изменении его курса», — подчеркнул эксперт.

Как отметил финансист, отрезок времени, когда рубль подешевеет, никому не известен, так как это сильно зависит от геополитических новостей и цен на сырье.

Солодков не рекомендует хранить деньги дома, так как это крайне невыгодно.

«"Под подушкой" сбережения обесценятся еще больше и быстрее – не будет банковского процента, только воздействие инфляции», – пояснил эксперт.

Он советует рассмотреть для инвестиций облигации или рублевые ОФЗ.

Ранее аналитик сервиса Brobank.ru Дмитрий Сысоев заявил, что конвертировать средства в иностранную валюту целесообразно, если человек планирует копить их в течение как минимум пяти лет, а затем потратить, например, на приобретение недвижимости или автомобиля. По его словам, обмен не будет выгодным при разнице между курсами продажи и покупки валюты, если планируется обратный перевод денег в рубли раньше этого срока.

Личный счет,Василий Солодков,ВШЭ,Центральный банк России,
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