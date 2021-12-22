«Сбережения быстро обесценятся»: россиянам дали совет

Директор Банковского института НИУ ВШЭ Василий Солодков в беседе с агентством «Прайм» заявил, что в настоящее время держать деньги в валюте стоит только в том случае, если имеются точные данные о ее укреплении в ближайшем будущем или если банки дают высокую реальную процентную ставку по вкладам в валюте, которая позволяет перекрыть инфляцию.

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«Сегодня реальная процентная ставка в России имеет отрицательное значение. Есть, правда, шанс, что в скором будущем из-за конкуренции на рынке ставки по рублевым депозитам возрастут. И в пользу такого варианта развития событий говорит то, что Центробанк поднял ключевую ставку. С другой стороны, специалисты знают, что в долгосрочной перспективе рубль всегда демонстрирует тренд на понижение, что не исключает возможности на коротком отрезке времени заработать на изменении его курса», — подчеркнул эксперт.

Как отметил финансист, отрезок времени, когда рубль подешевеет, никому не известен, так как это сильно зависит от геополитических новостей и цен на сырье.

Солодков не рекомендует хранить деньги дома, так как это крайне невыгодно.

«"Под подушкой" сбережения обесценятся еще больше и быстрее – не будет банковского процента, только воздействие инфляции», – пояснил эксперт.

Он советует рассмотреть для инвестиций облигации или рублевые ОФЗ.