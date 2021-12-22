Кража «по подписке»: раскрыт новый способ обмана пенсионеров

Мошенники придумали новую схему обмана пенсионеров. Теперь они убеждают пожилых граждан оформить «подписку» на диагностику и ремонт окон, батарей, бытовой техники по заоблачным ценам, пишут «Известия».
Цена услуг может составлять более сотни тысяч рублей. Изданию стало известно о случае, когда смета составила 412 000 рублей. Чаще всего злоумышленники работают от имени фирм-однодневок, маскирующихся под известные компании.
«Практически все, что они предлагают заменить, в рабочем исправном состоянии. Далее составляют три разных сметы: дорогой, дешевый вариант и средний. Как правило, жертва выбирает или дешевый, или средний, но в момент подписания договора подсовывают дорогой, т.к. подпись потерпевший ставит на задней стороне листа и не видит, что подписывает. Цены в смете завышены в 3–8 раз!!! Чтобы было понятно, смета на 412 000 рублей за техобслуживание и замену уплотнителей 4-х окон! Учитывая то, что все эти окна можно заменить за 100–150 тыс. рублей!», – пожаловался один из пользователей сайта reputation.ru.
Переплаченные деньги трудно вернуть. По словам председателя правления Московского общества защиты потребителей Антона Недзвецкого, процесс может затянуться более чем на месяц. Сами же компании долго не работают. С нарастанием количества недовольных они обнуляются, отметил он. После этого мошенники открывают новое юрлицо под другим названием, заявил Недзвецкий. Он напомнил о правилах бытового обслуживания населения, утвержденных постановлением правительства.
«Должен быть составлен заказ-наряд с наименованием исполнителя и указанием всех его реквизитов. Должно быть прописано, какие работы выполнялись, какие материалы и запчасти использованы, цена по каждой позиции и общая стоимость. Гарантийный срок, кассовый чек», – пояснил Недзвецкий.
Ранее в ВТБ сообщили, что в преддверии Нового года телефонные мошенники, выдавая себя за сотрудников госорганов, начали звонить гражданам предпенсионного возраста и обещать провести «выплаты» за накопленный трудовой стаж. Войдя в доверие граждан, злоумышленники пытаются узнать номер банковской карты якобы для зачисления денежных средств и просят продиктовать код из СМС-сообщения. Получив эти данные, они могут украсть деньги со счета жертвы.