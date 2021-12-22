Кража «по подписке»: раскрыт новый способ обмана пенсионеров

«Практически все, что они предлагают заменить, в рабочем исправном состоянии. Далее составляют три разных сметы: дорогой, дешевый вариант и средний. Как правило, жертва выбирает или дешевый, или средний, но в момент подписания договора подсовывают дорогой, т.к. подпись потерпевший ставит на задней стороне листа и не видит, что подписывает. Цены в смете завышены в 3–8 раз!!! Чтобы было понятно, смета на 412 000 рублей за техобслуживание и замену уплотнителей 4-х окон! Учитывая то, что все эти окна можно заменить за 100–150 тыс. рублей!», – пожаловался один из пользователей сайта reputation.ru.