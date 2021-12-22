Экономика
Компании
Рынки
Личный счет
Недвижимость
Курсы валют
Конвертер валют
Курс доллара
Курс евро
+1° в 
USD 73.79EUR 83.15
Войти в почту
40 минут назад

В Кремле рассказали об индексации выплат работающим пенсионерам

Вопрос об индексации пенсий для работающих пенсионеров находится на повестке дня, по нему ведется работа, пишет РИА Новости. Об этом заявил сегодня пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков.

В Кремле рассказали об индексации выплат работающим пенсионерам
Фото: РИА НовостиРИА Новости

Выплаты по старости для работающих пенсионеров не индексируются с 2016 года. Ежегодно производится их перерасчет не более чем на три индивидуальных пенсионных коэффициента, в этом году он составил максимум 297 рублей. При этом такую сумму получили не все пожилые работники, так как она зависит от их зарплаты.

В начале года президент России Владимир Путин поручил правительству представить предложения по ежегодной индексации пенсий работающим пенсионерам.

По словам Пескова, сроки исполнения правительством поручения Владимира Путина были продлены в том числе и из-за пандемии, однако вопрос находится в работе.

«Пока не сформулирована единая позиция на этот счет. (…) Вопрос проработки - это очень сложный вопрос. Сроки продлеваются соответствующим образом, ведется работа, и здесь нет ничего страшного. Это сложный вопрос, плюс ситуация носит специфический характер в связи с пандемией, в связи с влиянием пандемии на экономику и так далее», - подчеркнул представитель Кремля.

Ранее президент России подписал закон о продлении заморозки накопительной части пенсий до 2024 года. Член комитета Государственной Думы по труду, социальной политике и делам ветеранов Светлана Бессараб назвала причиной такого решения несовершенство системы негосударственных пенсионных фондов.

Личный счет,Светлана Бессараб,Дмитрий Песков,Владимир Путин,Госдума,РИА Новости,
18+
Все новости
В миреНовости МосквыПолитикаОбществоПроисшествияНаука и техникаШоу-бизнесАрмияИгрыСтатьиВидеоТестыФотоПодкастыПодаркиПраздники
Главное
В миреНовости МосквыПолитикаОбществоПроисшествияНаука и техникаШоу-бизнесАрмияИгрыСтатьиВидеоТестыФотоПодкасты
Финансы
Сравнение кредитовЭкономикаКомпанииРынкиЛичный счетНедвижимостьКурсы валютКонвертер валютКурс доллараКурс евроПрогноз курса валютВыгодный курс обменаКросс-курс
Женский
Проверено на себеЗвёздыПсихологияЕдаСчетЛюбовьЗдоровьеТестыКрасотаГороскопыМодаФорумДетиДом и садСвоими рукамиВидеоФотоКарантин
Кино
ФильмыТВСериалыАктерыТестыФотоВидео
Спорт
Премьер-лигаФутболХоккейБоксMMAАвтоспортТеннисБаскетболЛегкая атлетикаБиатлонФигурное катаниеЛыжный спортШахматыЛетние виды спортаЗимние виды спортаВолейболГандболВидеоФотоСтатьиОколо спортаОлимпиада-2020Евро-2020
Aвто
АвтоновостиДТПТест-драйвыБортжурналПДДЭкзамен
Промокоды
Wildberries RUOzonБеруApteka.ruAliexpress
Субботний
ИсторииЛюдиВещиБезумный мирМестаТестыФотоВидео
Доктор
НовостиКоронавирусБолезни и лекарстваНаукаНародная медицинаЗОЖВидеоСтатьи
Гороскопы
СонникИменаГаданияЛунный гороскопКитайский гороскопПриметыПриметы на новый год2022 годЗаговоры на новый годЧихалкаТестыНародные приметыПредсказанияАстрошкола2021 год2020 годВангаРетроградный МеркурийКалендарь МайяДизайн человекаГаданияЛунный календарьВосточный гороскопНумерологияИменаЗодиакСонникПсихология
Путешествия
Новости путешествийОтдых в РоссииЛичный опытЗаграницаЛайфхакиПутеводители