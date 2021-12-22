В Кремле рассказали об индексации выплат работающим пенсионерам

Вопрос об индексации пенсий для работающих пенсионеров находится на повестке дня, по нему ведется работа, пишет РИА Новости . Об этом заявил сегодня пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков .

Выплаты по старости для работающих пенсионеров не индексируются с 2016 года. Ежегодно производится их перерасчет не более чем на три индивидуальных пенсионных коэффициента, в этом году он составил максимум 297 рублей. При этом такую сумму получили не все пожилые работники, так как она зависит от их зарплаты.