В Кремле рассказали об индексации выплат работающим пенсионерам

Вопрос об индексации пенсий для работающих пенсионеров находится на повестке дня, по нему ведется работа, пишет РИА Новости. Об этом заявил сегодня пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков.
Выплаты по старости для работающих пенсионеров не индексируются с 2016 года. Ежегодно производится их перерасчет не более чем на три индивидуальных пенсионных коэффициента, в этом году он составил максимум 297 рублей. При этом такую сумму получили не все пожилые работники, так как она зависит от их зарплаты.
В начале года президент России Владимир Путин поручил правительству представить предложения по ежегодной индексации пенсий работающим пенсионерам.
По словам Пескова, сроки исполнения правительством поручения Владимира Путина были продлены в том числе и из-за пандемии, однако вопрос находится в работе.
«Пока не сформулирована единая позиция на этот счет. (…) Вопрос проработки - это очень сложный вопрос. Сроки продлеваются соответствующим образом, ведется работа, и здесь нет ничего страшного. Это сложный вопрос, плюс ситуация носит специфический характер в связи с пандемией, в связи с влиянием пандемии на экономику и так далее», - подчеркнул представитель Кремля.
Ранее президент России подписал закон о продлении заморозки накопительной части пенсий до 2024 года. Член комитета Государственной Думы по труду, социальной политике и делам ветеранов Светлана Бессараб назвала причиной такого решения несовершенство системы негосударственных пенсионных фондов.