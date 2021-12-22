Маткапитал проиндексируют по-новому

С 1 февраля 2022 года материнский капитал в России будут индексировать по фактической, а не прогнозируемой инфляции. Такой закон подписал президент РФ Владимир Путин, документ опубликован на официальном портале правовой информации.

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По новому закону, размер маткапитала будут пересматривать ежегодно 1 февраля исходя из индекса роста потребительских цен за предыдущий год.

Ранее действие программы материнского капитала продлили до 31 декабря 2026 года. Эти выплаты можно тратить на улучшение жилищных условий (приобретение, строительство жилья, выплата кредита), на образование детей, а также на формирование накопительной части трудовой пенсии матери.

Сейчас размер маткапитала на первого ребенка составляет 483 882 рубля. При рождении второго он растет на 155 550 рублей. Всего за двоих детей семья получает 639 432 рубля.