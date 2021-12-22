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37 минут назад

Маткапитал проиндексируют по-новому

С 1 февраля 2022 года материнский капитал в России будут индексировать по фактической, а не прогнозируемой инфляции. Такой закон подписал президент РФ Владимир Путин, документ опубликован на официальном портале правовой информации.

Маткапитал проиндексируют по-новому
Фото: РИА НовостиРИА Новости

По новому закону, размер маткапитала будут пересматривать ежегодно 1 февраля исходя из индекса роста потребительских цен за предыдущий год.

Ранее действие программы материнского капитала продлили до 31 декабря 2026 года. Эти выплаты можно тратить на улучшение жилищных условий (приобретение, строительство жилья, выплата кредита), на образование детей, а также на формирование накопительной части трудовой пенсии матери.

Сейчас размер маткапитала на первого ребенка составляет 483 882 рубля. При рождении второго он растет на 155 550 рублей. Всего за двоих детей семья получает 639 432 рубля.

В ближайшие три года на программу выделят 1,6 трлн рублей. Сообщалось, что в 2022 году размер маткапитала на первого ребенка достигнет 503 237 рублей, на второго - 665 009 рублей. К 2024-му выплата на первого ребенка вырастет до 544 301 рубля, на второго - до 719 274 рублей.

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