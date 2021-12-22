Экономика
Компании
Рынки
Личный счет
Недвижимость
Курсы валют
Конвертер валют
Курс доллара
Курс евро
+1° в 
USD 73.79EUR 83.15
Войти в почту
27 минут назад

Элитные отели Турции обрушили цены на новогодние праздники

Пятизвездочные отели Турции объявили о снижении цен на время новогодних и рождественских праздников вдвое. Об этом сообщает портал TourDom.ru.

Элитные отели Турции обрушили цены на новогодние праздники
Фото: РИА НовостиРИА Новости

Так, по данным турагентской сети «Розовый слон», стоимость проживания в люксовых отелях снизилась в 1,5-2 раза относительно летнего сезона.

«Сейчас туристы в море не искупаются, но зато все остальное: подогреваемый бассейн, питание, инфраструктура хорошей пятерки (отель категории пять звезд — Прим. ред.), развлекательные программы, да тот же воздух морской и плюсовая температура — все остается», — добавили в компании.

Сообщается, что оптимальная стоимость недельных туров на новогодние даты в премиальные отели Турции колеблется в районе от 100-110 тыс. рублей за человека, на Рождество — от 80 тыс. рублей. Бюджетные гостиницы в свою очередь предлагают подобные путевки по цене 35-38 тыс. и от 15 тыс. рублей соответственно.

Ранее в декабре россиянам предрекли подорожание путевок на курорты Турции из-за падения лиры. Однако, по словам вице-президента Российского союза туриндустрии Юрия Барзыкина (РСТ), резкого подорожания цен ожидать не стоит, поскольку отечественные туристы приобретают пакетные туры не в лирах, а в рублях.

Личный счет,Юрий Барзыкин,Российский союз туриндустрии,
18+
Все новости
В миреНовости МосквыПолитикаОбществоПроисшествияНаука и техникаШоу-бизнесАрмияИгрыСтатьиВидеоТестыФотоПодкастыПодаркиПраздники
Главное
В миреНовости МосквыПолитикаОбществоПроисшествияНаука и техникаШоу-бизнесАрмияИгрыСтатьиВидеоТестыФотоПодкасты
Финансы
Сравнение кредитовЭкономикаКомпанииРынкиЛичный счетНедвижимостьКурсы валютКонвертер валютКурс доллараКурс евроПрогноз курса валютВыгодный курс обменаКросс-курс
Женский
Проверено на себеЗвёздыПсихологияЕдаСчетЛюбовьЗдоровьеТестыКрасотаГороскопыМодаФорумДетиДом и садСвоими рукамиВидеоФотоКарантин
Кино
ФильмыТВСериалыАктерыТестыФотоВидео
Спорт
Премьер-лигаФутболХоккейБоксMMAАвтоспортТеннисБаскетболЛегкая атлетикаБиатлонФигурное катаниеЛыжный спортШахматыЛетние виды спортаЗимние виды спортаВолейболГандболВидеоФотоСтатьиОколо спортаОлимпиада-2020Евро-2020
Aвто
АвтоновостиДТПТест-драйвыБортжурналПДДЭкзамен
Промокоды
Wildberries RUOzonБеруApteka.ruAliexpress
Субботний
ИсторииЛюдиВещиБезумный мирМестаТестыФотоВидео
Доктор
НовостиКоронавирусБолезни и лекарстваНаукаНародная медицинаЗОЖВидеоСтатьи
Гороскопы
СонникИменаГаданияЛунный гороскопКитайский гороскопПриметыПриметы на новый год2022 годЗаговоры на новый годЧихалкаТестыНародные приметыПредсказанияАстрошкола2021 год2020 годВангаРетроградный МеркурийКалендарь МайяДизайн человекаГаданияЛунный календарьВосточный гороскопНумерологияИменаЗодиакСонникПсихология
Путешествия
Новости путешествийОтдых в РоссииЛичный опытЗаграницаЛайфхакиПутеводители