Элитные отели Турции обрушили цены на новогодние праздники

Пятизвездочные отели Турции объявили о снижении цен на время новогодних и рождественских праздников вдвое. Об этом сообщает портал TourDom.ru.

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Так, по данным турагентской сети «Розовый слон», стоимость проживания в люксовых отелях снизилась в 1,5-2 раза относительно летнего сезона.

«Сейчас туристы в море не искупаются, но зато все остальное: подогреваемый бассейн, питание, инфраструктура хорошей пятерки (отель категории пять звезд — Прим. ред.), развлекательные программы, да тот же воздух морской и плюсовая температура — все остается», — добавили в компании.

Сообщается, что оптимальная стоимость недельных туров на новогодние даты в премиальные отели Турции колеблется в районе от 100-110 тыс. рублей за человека, на Рождество — от 80 тыс. рублей. Бюджетные гостиницы в свою очередь предлагают подобные путевки по цене 35-38 тыс. и от 15 тыс. рублей соответственно.