«Слишком дешево»: россиянин «пожаловался» на цены в Таиланде

Россиянин Антон Соколов рассказал, что недавний отдых в Таиланде удивил его низкими ценами: к примеру, номер в хорошей гостинице стоит 1 - 2 тыс. рублей в сутки. Своим опытом он поделился на платформе «Яндекс.Дзен».

Фото: EPA EPA

Соколов подчеркнул, что Пхукет всегда считался самым дорогим курортом Таиланда, причем дороже там было все - и отели, и еда, и экскурсии, и такси. Отчасти это было связано с наплывом богатых туристов из России.

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Блогер прилетел на остров через месяц после того, как страна официально открыла свои границы для иностранных туристов.

«Если говорить кратко, на Пхукете всё в общем хорошо. В плане природы так слишком хорошо: даже на самом грязном пляже Патонг море настолько очистилось, что вода стала похожа на прозрачные бирюзовые бухты. <…> Но есть и серьезная проблема, с которой я вдруг столкнулся. По привычке, я настроился тратить здесь большие деньги. Но не тут-то было!» - написал Соколов (орфография и пунктуация автора здесь и далее сохранены).

Блогер отметил, что сразу же обменял на баты тысячу долларов. Два с половиной года назад такая сумма уходила у него на пхукетском отдыхе за неделю. Однако во время постпандемийного отпуска деньги тратились «слишком медленно».

«Пачка денежных купюр со старым и новым королём упорно не уменьшается, неудобно оттягивая мои карманы. Не думал, что когда-нибудь скажу это, но на Пхукете очень медленно тратятся деньги!» - заявил он.

По его оценке, все отели Пхукета подешевели в три - четыре раза. Четыре звезды» теперь стоят от тысячи рублей за номер в сутки, а пятизвездочные – от 2 тыс. рублей.

Часовой оил-массаж в местном массажном салоне обошелся ему в 150 бат (330 рублей) - в два - три раза меньше, чем до пандемии.

Ранее Соколов рассказал, что ему удалось роскошно провести 11 дней в Хорватии, заплатив за двоих чуть более 135 тыс. рублей (с учетом перелета, отелей, походов в кафе и рестораны). По подсчетам Соколова, перелет туда-обратно в сентябре-октябре, все передвижения внутри страны и четыре отеля с питанием на двоих обошлись ему в 116 550 рублей. Еще около 20 тыс. рублей он потратил на рестораны, кафе и покупку разных мелочей.