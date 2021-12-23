Пенсионный фонд назвал условия назначения пенсии в 2022 году

Право на страховую пенсию в 2022 году получат мужчины в возрасте 61,5 года и женщины в возрасте 56,5 года. Об этом рассказала заместитель управляющего Отделением Пенсионного фонда России (ПФР) по Москве и Московской области Марина Тарасова, пишет агентство ПРАЙМ.
Согласно опубликованной информации, чтобы получить пенсию гражданин должен достичь пенсионного возраста, иметь определенную величину индивидуального пенсионного коэффициента и необходимый стаж.
Как указала Тарасова, если два последних фактора не соответствуют необходимым требованиям, то решение о назначении пенсии будет отложено до того момента, пока не будут достигнуты необходимые показатели. Если в течении пяти лет после достижения пенсионного возраста этого так и не случилось, гражданину будет назначена социальная пенсия.
Ранее пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков заявил, что в Кремле все еще прорабатывают вопрос об индексации пенсий работающим пенсионерам. Эта тема все еще остается предметом разногласий. Песков пояснил, что процесс проработки достаточно сложный, поэтому рано говорить о невыполнении президентского поручения об индексации пенсии. Ситуация носит специфический характер в связи с ее влиянием на экономику и пандемией, резюмировал Песков.