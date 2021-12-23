Транспортный налог пересчитают: кто заплатит больше

В марте 2022 года в России могут пересчитать минимальную стоимость автомобилей, владельцы которых будут уплачивать транспортный налог с повышающим коэффициентом. Об этом сообщает Autonews.

С 2014 года «налог на роскошь» действует для машин дороже трех миллионов рублей. В 2021 году дилеры попросили Минпромторг повысить эту планку до пяти - семи миллионов, так как из-за роста цен (иногда до 60 процентов) в раздел «роскошных» авто попали машины из «масс-маркета».

Еще одно возможное изменение - в 2021 году в Госдуме предложили ввести для россиян льготы за безопасное вождение. Водителям, не нарушающим ПДД, могут предоставить 50-процентную скидку на уплату транспортного налога.

Величину транспортного налога в России рассчитывают, исходя из мощности двигателя, срока владения и повышающего коэффициента для некоторых машин дороже трех миллионов рублей.

Собранные средства перечисляются в бюджеты субъектов РФ, региональные власти вправе тратить эти деньги на разные нужды - к примеру, на постройку школ и больниц.

От налога освобождены машины мощностью до 70 лошадиных сил и авто, выданные людям с инвалидностью через органы соцзащиты. Налог не платят герои Советского Союза, ветераны Великой Отечественной войны, ветераны труда, пострадавшие от радиации и облучения в связи с авариями или ядерными испытаниями, а также инвалиды I и II группы.