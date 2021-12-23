Россиянам объявили о реформе тарифов на электроэнергию

В России запустят реформу тарифов на электроэнергию для населения. Правительство наделило регионы правом вводить дифференциацию тарифов на электроэнергию для населения в зависимости от объемов потребления. Об этом пишет «Коммерсант» со ссылкой на соответствующие поправки к постановлению правительства 1178. Документ регламентирует, что регион при желании будет сам устанавливать минимальный объем потребления, который можно получить по льготному тарифу. Также регион сможет определять разные тарифы для отдельных групп населения.

Постановление ранее разрешало вводить разные шкалы тарифов в зависимости от объемов потребления только в Крыму и в Севастополе. Теперь такая возможность будет у всех регионов. В 2021 году в Крыму по льготному тарифу (3,3 руб. за 1 кВт/ч) граждане могут потреблять только 150 кВт/ч в месяц, при потреблении до 800 кВт/ч тариф составлял 4,2 рубля, при большем объеме — 5,53 рубля.

Отмечается, что тарифные органы регионов будут ориентироваться на «методические указания» Федеральной антимонопольной службы (ФАС), однако сама методика пока не разработана. Это должны сделать в течение двух месяцев. По словам источников издания, объем льготного потребления с большой долей вероятности будет выше ранее обсуждаемых параметров. В ФАС сообщили, что тарифы для населения не увеличатся и «будут установлены с учетом прогноза социально-экономического развития и существующих мер социальной поддержки граждан».

В Минэнерго подчеркнули, что глава региона теперь сможет реагировать на злоупотребления со стороны потребителей, которые пользуются льготными тарифами. В ведомстве считают, что это не повлечет за собой рост тарифов.

В «Совете рынка» (регулятор энергорынка) поддержали решение.

«Механизм позволит минимизировать вероятность и снизить мотивацию нецелевого использования субсидируемой электроэнергии по тарифам для населения для извлечения коммерческой выгоды,— указали в регуляторе.