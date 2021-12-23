Финансист поделился лайфхаками при обмене валюты

Директор компании «Единый Брокер» Артем Арзамасцев в беседе с агентством «Прайм» перечислил несколько лайфхаков при обмене валюты. Он отметил, что наиболее простым, надежным и безопасным способом приобретения валюты является покупка через мобильное приложение банка. Этот способ требует минимума затрат времени, а обменять валюту можно очень быстро и в любой момент.

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Он рекомендует покупать валюту в рабочие дни и часы, когда идут торги на Московской бирже. В это время курсовые риски для банка минимальны, а значит можно рассчитывать на максимально благоприятный обменный курс. Эксперт отметил, что в выходные и праздничные дни банки начинают расширять спред между ценой покупки и продажи. Если покупка совершается с инвестиционной целью, то не следует приобретать всю предполагаемую сумму сразу, лучше покупать валюту частями, заявил Арзамасцев.

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«Купите какую-то часть по текущей цене, но оставьте себе возможность докупить, на тот случай, если курс продолжит снижаться. При этом стоит заранее наметить для себя тот курс, при котором вы готовы докупаться. Это даст возможность снизить среднюю цену покупки на случай, если с первой покупкой вы не угадали», — подчеркнул эксперт.

Способ подойдет и для продажи купленной заранее валюты, отметил он. Если у человека есть цель сохранить капитал и защитить его от рыночных рисков, можно задуматься о корзине валют.

«Слишком усердствовать не надо, 3-4 наиболее ликвидных валют будет достаточно – американский доллар, евро, британский фунт и/или швейцарский франк. Но стоит помнить, что рубль – тоже валюта и часть средств лучше не конвертировать, а оставить в рублях», — отметил Арзамасцев.

Стоит открыть брокерский счет, если речь идет о покупке и продаже значительных сумм валюты на регулярной основе.

Арзамасцев советует открывать брокерский счет в том банке, в котором открыта банковская карта. Тогда через личный кабинет можно будет без комиссии и очень быстро пополнять свой брокерский счет. Стоит учесть, что на валютном рынке Московской биржи один лот составляет одну тысячу долларов США или евро, в этой связи у многих брокеров покупка валюты на бирже возможна только такими лотами, кратными 1000 условных единиц валюты.