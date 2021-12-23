Путин заявил о росте реальных доходов россиян

Президент России Владимир Путин в ходе пресс-конференции заявил, что зарплата россиян растет в реальном выражении, а по итогам года прогнозируется и рост реальных располагаемых доходов. Об этом сообщает РИА Новости.

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«Среднемесячная зарплата начала расти в реальном выражении, слава богу. Изменения и в реальных располагаемых доходах населения. Если был минус 2%, то в этом году мы ожидаем рост», – цитирует агентство Путина.

Ранее в декабре Путин рассказал, как можно повысить доходы граждан. В стране необходимо предусмотреть адресную помощь семьям с детьми и создать новые рабочие места, заявил он. Он назвал борьбу с бедностью важный приоритетом властей. Как отметил Путин, борьба с бедностью прямо связана с ответом на демографический вызов.

По данным Росстата, рост реальных располагаемых доходов россиян ускорился к концу октября текущего года до максимума за 11 лет, составив 8,1%. Реальные располагаемые доходы граждан выросли в годовом выражении в третьем квартале после роста на 7,4% во втором квартале. С начала 2021 года рост составил 4,1% в сравнении с аналогичным периодом 2020 года.