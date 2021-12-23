Путин заявил о росте реальных доходов россиян

Президент России Владимир Путин в ходе пресс-конференции заявил, что зарплата россиян растет в реальном выражении, а по итогам года прогнозируется и рост реальных располагаемых доходов. Об этом сообщает РИА Новости.
«Среднемесячная зарплата начала расти в реальном выражении, слава богу. Изменения и в реальных располагаемых доходах населения. Если был минус 2%, то в этом году мы ожидаем рост», – цитирует агентство Путина.
Ранее в декабре Путин рассказал, как можно повысить доходы граждан. В стране необходимо предусмотреть адресную помощь семьям с детьми и создать новые рабочие места, заявил он. Он назвал борьбу с бедностью важный приоритетом властей. Как отметил Путин, борьба с бедностью прямо связана с ответом на демографический вызов.
По данным Росстата, рост реальных располагаемых доходов россиян ускорился к концу октября текущего года до максимума за 11 лет, составив 8,1%. Реальные располагаемые доходы граждан выросли в годовом выражении в третьем квартале после роста на 7,4% во втором квартале. С начала 2021 года рост составил 4,1% в сравнении с аналогичным периодом 2020 года.
Ранее Путин поручил кабинету министров до 15 июня 2022 года выделить дополнительные средства на повышение зарплат отдельным категориям бюджетников. Средства для обеспечения этого будут направлены федеральным органам исполнительной власти в регионах.