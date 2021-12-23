Путин пообещал новые детские выплаты

Президент РФ Владимир Путин рассказал, что власти введут новые выплаты для семей с детьми в ближайшие 1,5 года. Трансляцию ежегодной пресс-конференции Путина опубликовал канал «Россия 24».
Новые меры президент анонсировал, комментируя демографическую ситуацию.
«Поднять на ноги малыша - это довольно сложное дело в финансовом смысле. <…> Все наши меры направлены на то, чтобы выстроить всю цепочку, связанную с поддержкой материнства и детства - от рождения до окончания школы. Мы на каждом шаге примем соответствующие меры поддержки, закроем все разрывы, касающиеся возраста ребенка», - рассказал президент о планах властей.
Он подчеркнул, что проблема демографии есть во всех индустриальных странах и связана с изменением приоритетов в жизни людей, в частности, женщин - сначала карьера, потом ребенок.
С июля 2021 года россияне могут оформить новую выплату на детей от восьми до 17 лет. Выплату ввели для одиноких родителей и тех, кто имеет право на алименты (и только если семья нуждается в господдержке - имеет низкий доход, максимум одну машину и не более 24 квадратных метров на человека).
Для назначения пособия ежемесячный доход на человека в семье не должен превышать регионального прожиточного минимума на душу населения.
Размер пособия равен 50 процентам прожиточного минимума (ПМ) для детей в регионе проживания, он индексируется в начале каждого года. К примеру, в Москве в 2021 году прожиточный минимум ребенка составляет 15 582 рубля, поэтому пособие равняется 7 791 рублю. В Хабаровском крае детский ПМ равен 17 114 рублям, а выплата - 8 557 рублям.