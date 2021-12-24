Пенсионерам дадут еще одну единовременную выплату

С 2022 года пенсионеры в России получат единовременную выплату в 15 тысяч рублей, сообщает PRIMPRESS со ссылкой на юриста Ирину Сивакову.

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По ее словам, речь идёт о людях, которым исполнилось 90 лет. Выплаты будут перечислены на пластиковую карту или выданы на руки. В некоторых субъектах страны дополнительные средства предусмотрены для пенсионеров, достигших 100 лет. Они могут рассчитывать на 25 тысяч рублей.

Как отметила Сивакова, подобные выплаты есть и в столичном регионе, однако в Москве они чуть выше. Так, единоразовая выплата для пожилых людей в мегаполисе составляет около 28 тысяч 600 рублей. В Москве предусмотрены выплаты пожилым супружеским парам, которые отметили юбилейные 50 лет со дня свадьбы. В этом случае они получат 22 тысячи 954 рубля. По 28 тысяч 692 рубля выплатят паре, которая вместе 55 и 60 лет. Для тех, кто в браке состоит 70 и 75 лет выплата составит 34 тысячи 430 рублей.

Выплаты для семейных пар также существует и в других регионах. Юрист советует обратиться в местные администрации для уточнения ее размера.