Россиян призвали «докупить» баллы для пенсии

В 2022 году для начисления страховой пенсии необходимо не менее 13 лет стажа, а величина индивидуального пенсионного коэффициента должна составлять не менее 23.4. Об этом со ссылкой на ПФР по Москве и Московской области пишет «Московский комсомолец».

При этом в Пенсионном фонде России уточнили, что оформить страховую пенсию смогут женщины в возрасте 56,5 года и мужчины в возрасте 61,5 года. Если же пенсионных балов не хватит для ее начисления, то будущему пенсионеру будет дано время исправить ситуацию. Однако, если по истечении пяти лет после достижения пенсионного возраста необходимых параметров достичь не удастся, то будет назначена социальная пенсия.

Выйти на пенсию досрочно смогут те, кто работал в тяжелых и опасных условиях, жители районов Крайнего Севера и приравненных к ним территорий, многодетные матери, врачи, учителя, спасатели.

Если баллов для начисления пенсии не хватает, их можно докупить, перечислив необходимую сумму на счет ПФР – самостоятельно или через работодателя, напомнила доцент базовой кафедры Торгово-промышленной палаты России «Развитие человеческого капитала» РЭУ имени Плеханова Людмила Иванова-Швец.

Нехватка пенсионных коэффициентов бывает редко, и обычно связана с низкими зарплатами или оплатой труда «в конверте», уточнила она.

«В основном страдают люди, у которых активный трудовой возраст пришелся на 1990-е – начало 2000-х годов, когда многие компании брали людей на работу, не оформляя их официально и расплачиваясь деньгами в конвертах», - пояснила эксперт.