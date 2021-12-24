Пенсионерам компенсируют разницу с инфляцией

ля индексации страховых пенсий в 2022 году на уровень не ниже фактической инфляции потребуется дополнительное финансирование в размере 150–200 млрд рублей. Об этом пишут «Известия» со ссылкой на подсчеты опрошенных изданием экспертов.

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Потребность в дополнительных ассигнованиях директор группы суверенных рейтингов и макроэкономического анализа АКРА Дмитрий Куликов оценил в 150–160 млрд рублей. Если инфляция составит 8,5%, дополнительное финансирование должно достигнуть не менее 212,7 млрд, полагает аналитик управления торговых операций на российском фондовом рынке «Фридом Финанс» Александр Осин.

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Глава комитета Госдумы по труду, социальной политике и делам ветеранов Ярослав Нилов сообщил, что возможны различные варианты роста уровня пенсионного обеспечения. Однако, по его словам, самый логичный вариант - механизм компенсаций «задним числом». С января пенсии будут проиндексированы на 5,9%, как заложено в бюджете. После этого будет нужна корректировка закона о страховых пенсиях, на основании которой индекс доведут до уровня фактической инфляции с обязательной компенсацией недополученной части, считает парламентарий. По словам депутата, поправки в бюджет ПФР могут внести весной. Он не исключил возможность единовременных компенсационных выплат, но добавил, что это противоречило бы закону, закрепляющему ежегодную индексацию не ниже уровня инфляции.

Президент России Владимир Путин во время большой ежегодной пресс-конференции, которая прошла 23 декабря, заявил, что власти предпримут все необходимое для индексации пенсий по уровню фактической инфляции. Согласно данным Росстата, она уже достигла 8,22%. Путин также отметил, что действия правительства и ЦБ заслуживают «удовлетворительной оценки». Он подчеркнул, что по итогам года рост ВВП ожидается на уровне 4,5%, а реальные доходы россиян должны увеличиться в среднем на 3,5%, но при этом «далеко не у всех категорий граждан».