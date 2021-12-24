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7 минут назад

Еще ₽150-200 млрд: пенсионерам компенсируют разницу с инфляцией

ля индексации страховых пенсий в 2022 году на уровень не ниже фактической инфляции потребуется дополнительное финансирование в размере 150–200 млрд рублей. Об этом пишут «Известия» со ссылкой на подсчеты опрошенных изданием экспертов.

Пенсионерам компенсируют разницу с инфляцией
Фото: РИА НовостиРИА Новости

Потребность в дополнительных ассигнованиях директор группы суверенных рейтингов и макроэкономического анализа АКРА Дмитрий Куликов оценил в 150–160 млрд рублей. Если инфляция составит 8,5%, дополнительное финансирование должно достигнуть не менее 212,7 млрд, полагает аналитик управления торговых операций на российском фондовом рынке «Фридом Финанс» Александр Осин.

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Глава комитета Госдумы по труду, социальной политике и делам ветеранов Ярослав Нилов сообщил, что возможны различные варианты роста уровня пенсионного обеспечения. Однако, по его словам, самый логичный вариант - механизм компенсаций «задним числом». С января пенсии будут проиндексированы на 5,9%, как заложено в бюджете. После этого будет нужна корректировка закона о страховых пенсиях, на основании которой индекс доведут до уровня фактической инфляции с обязательной компенсацией недополученной части, считает парламентарий. По словам депутата, поправки в бюджет ПФР могут внести весной. Он не исключил возможность единовременных компенсационных выплат, но добавил, что это противоречило бы закону, закрепляющему ежегодную индексацию не ниже уровня инфляции.

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Президент России Владимир Путин во время большой ежегодной пресс-конференции, которая прошла 23 декабря, заявил, что власти предпримут все необходимое для индексации пенсий по уровню фактической инфляции. Согласно данным Росстата, она уже достигла 8,22%. Путин также отметил, что действия правительства и ЦБ заслуживают «удовлетворительной оценки». Он подчеркнул, что по итогам года рост ВВП ожидается на уровне 4,5%, а реальные доходы россиян должны увеличиться в среднем на 3,5%, но при этом «далеко не у всех категорий граждан».

Глава ЦБ Эльвира Набиуллина заявила ранее, что Банк России намерен сохранить жесткость в своей политике, чтобы вернуть инфляцию к цели вблизи 4%. 17 декабря регулятор решил повысить ставку сразу на 1 процентный пункт, до 8,5%. Это максимальный уровень с октября 2017 года.

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