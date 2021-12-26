Экономист допустил подорожание бензина до 100 рублей

Цены на бензин всегда волнуют автомобилистов. Доцент программы «Международная экономическая безопасность» института мировой экономики и бизнеса РУДН Хаджимурад Белхароев сообщил в беседе со СМИ, что является причиной резкого роста стоимости топлива, и назвал условие для его сдерживания.
«Вертикально интегрированные компании вытеснили с рынка мелких собственников АЗС», – объяснил он.
Такая ситуация привела к тому, что мелкие предприятия в этой отрасли не выдерживают конкуренции с крупными. Производство и продажу бензина, по словам эксперта, контролируют десять крупных компаний, которые могут регулировать и цены.
Рост топлива неизбежен еще и потому, что на него накладывается налог в размере не менее 70 % от стоимости. Поэтому независимо от того, дорожает или дешевеет нефть, цены на бензин не снижаются.
Хаджимурад Белхароев считает, что ценник на топливо может подскочить до 100 рублей и выше, если государство не будет контролировать его стоимость. Пока что власти регулируют ценообразование, в основном посредством валютных манипуляций. Так они стремятся поддержать курс рубля на рынке, сообщает «Прайм».