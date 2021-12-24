Россиянам напомнили о налогах за некоторые подарки

Чтобы не омрачить себе праздники, россиянам следует знать, что за некоторые подарки необходимо платить налог. Об этом агентству «Прайм» рассказала адвокат Московской коллегии адвокатов «Указ» Татьяна Пахтова.

Уплата НДФЛ обязательна при получении в дар недвижимого имущества, транспортных средств, акций, долей, паев, отметила адвокат. При этом любое имущество в дар от члена семьи или близкого родственника (супруга, родителей, детей, усыновителей, усыновленного, дедушки, бабушки, внука, брата или сестры, родных или сводных) не требует платы НДФЛ.

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Распространены случаи, когда банки в рамках промоакций дарят своим клиентам одну или несколько акций крупных компаний. В этом случае оплата налога ложится на плечи кредитной организации.

Пахтова напомнила, что физические лица, не являющиеся индивидуальными предпринимателями, должны уплачивать НДФЛ по месту жительства не позднее 15 июля года, следующего за истекшим налоговым периодом.

«Налоговая декларация по форме 3-НДФЛ представляется налогоплательщиками в налоговый орган не позднее 30 апреля года, следующего за истекшим налоговым периодом. Если возникают сложности с исчислением налога и заполнением декларации, лучше обратиться к специалистам, которые помогут сделать все правильно», — подчеркнула она.

Если не сдать налоговую декларацию или сдать ее с нарушениями, могут возникнуть проблемы, предупредила адвокат. Исходя из тяжести нарушения может быть наложен как минимум штраф от 5% неуплаченной в срок суммы вплоть до лишения свободы до трех лет. Если нарушение было совершено впервые, то человека освободят от уголовной ответственности. Однако он должен уплатить все суммы недоимки налога, пеней и штраф, подчеркнула эксперт.

Пахтова также отметила, что принимать от не родственников такие подарки, как ювелирные украшения, небезопасно.

«Если одаряемый – должностное лицо, лучше вообще не принимать никаких подарков. Четкой границы, позволяющей в любой ситуации отличить взятку от правомерного подарка, нет», — заявила адвокат.

Основным отличием подарка от взятки, по ее словам, является его безвозмездность, то есть когда даритель ничего не получает взамен. Тем не менее, должностное лицо, приняв безвозмездный подарок, часто оказывается обвиняемым в получении взятки, подчеркнула она.

По словам адвоката, врач либо учитель при этом может получить от своего пациента или ученика подарок. Подарком это будет считаться, если одаряемые не выдавали никаких официальных документов, которые влияют на права и обязанности дарителя. По закону не могут принимать подарки стоимостью более 3 тысяч рублей работники образовательных, медицинских организаций, организаций, оказывающих социальные услуги, иных аналогичных организаций.