Выплаты увеличат: кому ждать прибавки в 2022 году?

С наступлением Нового года в России повысится минимальный размер оплаты труда, вырастут пособия на детей до 1,5 лет, а материнский капитал будет индексироваться по фактической инфляции. Какие изменения ждут россиян в новом году, рассказала администрация портала Госуслуги в своем Telegram-канале.

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Так, по данным портала, минимальный размер оплаты труда с 1 января 2022 года составит 13 890 руб. Таким образом, повысятся и оплаты матерям. Так, за 140 дней отпуска по беременности и родам женщина получит от 63 932 до 360 164 руб. при 58 878 и 340 795 руб. соответственно в этом году.

Также с 1 февраля 2022 года будет проиндексировано пособие по уходу за ребенком до полутора лет.

«В 2021 году оно составляло 7082,85 рублей. Предварительно анонсировано повышение на 5,8% — до 7493,65 рублей», - отмечается в сообщении.

Выплаты при низком доходе, в том числе ежемесячное пособие на ребенка от 3 до 7 лет, повысятся в среднем на 300—600 рублей в зависимости от региона.

Россиян ждет и индексация материнского капитала по фактической инфляции. Прогнозируется, что на 5,8% повысятся и единовременные пособия, выплачиваемые при рождении ребенка, беременной жене призывника, при усыновлении детей от 7 лет, братьев и сестер или детей с инвалидностью.

«С 1 января 2022 года фиксированная часть для неработающих пенсионеров вырастет на 5,9% и составит 6401,1 руб. Аналогично повысится и стоимость пенсионного коэффициента — с 98,86 до 104,69 руб.», - пояснил портал.