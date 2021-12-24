Обладателей наличных денег призвали готовиться к последствиям денежной реформы

С 1 января 2022 года в России начнется новая денежная реформа, инициированная Центробанком. В ее рамках обновят бумажные купюры, что может активизировать мошенников, передает PRIMPRESS со ссылкой на специалистов в области финансовой безопасности.
В издании отметили, что в первую очередь обновлению в 2022 году подвергнутся купюры в 100 рублей. У них появятся дополнительные защитные свойства и немного измениться цветовая гамма. В дальнейшем все денежные банкноты изменят свой внешний вид и в итоге большую часть купюр, выпущенных еще в 1997 году, выведут из оборота.
Также в PRIMPRESS подчеркнули, что наличные не потеряют свою ценность и не изменят свое достоинство. При этом эксперты предупреждают россиян о волне мошенничества, которая может начаться уже с января из-за грядущей денежной реформы.
Предполагается, что злоумышленники будут действовать по схеме: неизвестные начнут убеждать население в необходимости скорейшей «сдачи» старых купюр, чтобы вовремя получить новые, более надежные. И стоит человеку отдать свои деньги, больше он их не увидит. Главными жертвами таких мошенников вероятнее всего станут пожилые граждане России.