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41 минуту назад

Обладателей наличных денег призвали готовиться к последствиям денежной реформы

С 1 января 2022 года в России начнется новая денежная реформа, инициированная Центробанком. В ее рамках обновят бумажные купюры, что может активизировать мошенников, передает PRIMPRESS со ссылкой на специалистов в области финансовой безопасности.

Обладателей наличных денег призвали готовиться к последствиям денежной реформы
Фото: РИА НовостиРИА Новости

В издании отметили, что в первую очередь обновлению в 2022 году подвергнутся купюры в 100 рублей. У них появятся дополнительные защитные свойства и немного измениться цветовая гамма. В дальнейшем все денежные банкноты изменят свой внешний вид и в итоге большую часть купюр, выпущенных еще в 1997 году, выведут из оборота.

Также в PRIMPRESS подчеркнули, что наличные не потеряют свою ценность и не изменят свое достоинство. При этом эксперты предупреждают россиян о волне мошенничества, которая может начаться уже с января из-за грядущей денежной реформы.

Предполагается, что злоумышленники будут действовать по схеме: неизвестные начнут убеждать население в необходимости скорейшей «сдачи» старых купюр, чтобы вовремя получить новые, более надежные. И стоит человеку отдать свои деньги, больше он их не увидит. Главными жертвами таких мошенников вероятнее всего станут пожилые граждане России.

Личный счет,Центральный банк России,
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