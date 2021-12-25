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3 часа назад

Пенсионный фонд напомнил о прибавке к пенсии

Жители российских сел могут получить прибавку к своей пенсии в размере 25 процентов. Об этом напомнили в Пенсионном фонде России (ПФР).

Пенсионный фонд напомнил о прибавке к пенсии
Фото: РИА НовостиРИА Новости

Отмечается, что перерасчет выплат осуществляется автоматически, поэтому обращаться в фонд нет необходимости.

— Для того, чтобы россиянам получить надбавку в 25 процентов, необходимо иметь стаж не менее 30 лет в сельском хозяйстве, проживать в сельской местности, а также быть неработающим пенсионером, — объяснил фонд на своей странице во «ВКонтакте».

Кроме того, при подсчете общего стажа суммируется стаж работы в колхозах, совхозах и других сельхозпредприятиях. Всего в данном списке числится около 500 специальностей.

ПФР назвал имеющих право на повышение пенсии

Также в Пенсионном фонде отметили, что если человек работал до 1992 года, то пенсия включается в сельский стаж вне зависимости от конкретной занимаемой должности, специальности или профессии.

До этого президент России Владимир Путин в ходе своей пресс-конференции, которая состоялась в «Манеже» 23 декабря, отметил, что правительство должно выполнить обещания по индексации пенсий выше уровня инфляции.

Личный счет,Владимир Путин,Пенсионный фонд РФ,
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