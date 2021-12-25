Эксперт рассказал об опасности мобильного банка на смартфоне

Доцент кафедры «Интеллектуальные системы информационной безопасности» РТУ МИРЭА Евгений Кашкин рассказал, чем гражданам может грозить использование мобильного банка на смартфоне. Об этом пишет «Газета.ру» со ссылкой на агентство «Прайм».

По его словам, приложения крупнейших банков в России в целом соответствуют требованиям безопасности, однако главная проблема заключается не в самих приложениях, а в доверчивости их пользователей и действиях злоумышленников.

Кашкин подчеркнул, что банк никогда не попросит пользователя перейти по ссылке для входа в онлайн-банк. Подобная просьба свидетельствует о системе фишинга: мошенники создают копию официального сайта или приложения и крадут персональные данные клиента.

Эксперт посоветовал как можно чаще менять пароли для входа в онлайн банк, так как злоумышленники могут их элементарно подсмотреть.