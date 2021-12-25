В Общественной палате подвели итоги регулирования цифровой отрасли в 2021 году

В Общественной палате РФ 24 декабря состоялся круглый стол, посвященный результатам законотворческой деятельности в области цифрового регулирования в 2021 году. В дискуссии приняли участие представители законодательной власти, юристы и отраслевые эксперты.

Как отметил модератор встречи председатель Комиссии ОП по развитию информационного сообщества, СМИ и массовых коммуникаций Рифат Сабитов, отечественная практика в ИТ-сфере полностью отражает общемировой тренд. Так, основными задачами российского законодательства является защита цифровых прав граждан, создание конкурентных и благоприятных условий для всех игроков локального рынка и поддержка собственной ИТ-индустрии. При этом во многих областях цифрового законодательства наша страну является первопроходцем, опережающей такие развитые юрисдикции, как государства ЕС и США.

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«Текущий год был достаточно успешным с точки зрения продвижения цифровых технологий, — заявил председатель комиссии Госдумы по информполитике Александр Хинштейн. — Был принят целый ряд инициатив. Целый ряд ранее принятых инициатив вступил в силу. Это и закон, который впервые установил требования к соцсетям и определил их правовую сущность, а также обязал самостоятельно выявлять и блокировать запрещенный контент. Это право граждан удалять свои персданные и отменять ранее данное ими согласие на обработку данных. Это размещение в Сети 5 процентов соцрекламы по аналогии с ТВ и наружной рекламой. Это закон о приземлении, часть положения которого вступила уже в силу, а часть вступит в следующем году».

Он также анонсировал проведение в начале 2022 года расширенного заседания Комитета, посвященного реализации закона о приземлении, с участием всех представителей иностранных ИТ-гигантов, подпадающих под его требования.

Отдельно Хинштейн отметил законопроекты, направленные на борьбу с онлайн-мошенничеством, которые были приняты в ходе осенней сессии Госдумы.

«Рост киберпреступности продолжается, по итогам 7 месяцев уже почти 27 процентов всех зарегистрированных в России преступлений — с использованием информационных технологий. … Конечно, эту ситуацию необходимо нам ломать. Впервые мы установили административную ответственность внесли в КоАП состав для операторов связи за пропуск ими подменных номеров. … Мы постарались установить не только ответственность, но и максимально большие штрафы — до миллиона рублей за каждый выявленный факт пропуска подменного телефона. С тем, чтобы экономически операторам было невыгодно это делать», — подчеркнул депутат, пообещав, что борьба с киберпреступностью будет продолжена.

Президент компании «Крибрум», член Совета по правам человека Игорь Ашманов, также подчеркнул необходимость защиты россиян от цифровых угроз. В первую очередь — утечек персональных данных и цифровой дискриминации, осуществляемой при помощи искусственного интеллекта. Как сообщил эксперт, эти и другие предложения отражены в Концепции защиты прав граждан в цифровой среде, разработанной по поручению Президента РФ Владимира Путина.

«Мы [в СПЧ] рассчитываем, что концепция будет подписана в начале года, то есть превратится в указ. … Дальше она должна превратиться видимо в ворох поправок в существующие законы о связи, об информации, о персональных данных и так далее. Надеемся, что параллельно будет разрабатываться некий общий цифровой кодекс аналогичный, условно говоря, правилам дорожного движения, только в цифровой среде», — рассказал он.

Как отметил заместитель генерального директора Института развития интернета (ИРИ) по правовым вопросам Борис Едидин, принятые в 2021 году требования «говорят о комплексном подходе законодателей к решению задач обеспечения прав граждан и интересов государства в цифровом мире». По мнению юриста, особенное значение имеет закон о саморегулировании соцсетей, определивший обязанности онлайн-платформ по выявлению и модерации противоправного контента, а также процедуру их взаимодействия с пользователем. Также он рассказал об актуальных задачах регулирования ИТ-отрасли. «Вызов следующего года и ближайшего времени — законодательное разрешение вопроса допустимости вмешательства цифровых платформ в выбор пользователей. … Ключевую роль в формировании пользовательских предпочтений играют рекомендательные сервисы и системы, с помощью которых достигается максимально конкурентное преимущество экосистем по сравнению с традиционными бизнесами, что может привести к вымыванию небольших, средних региональных компаний с любых рынков. Пример: Amazon на потребительском рынке, Facebook на рынке информационных услуг», — сообщил Едидин. Ожидается, что законопроект о регулировании алгоритмов будет внесен в Госдуму в 2022 году.

В свою очередь, по словам президента ассоциации «Интернет-видео» Алексея Бырдина еще одной значимой правовой инициативой, которую предстоит рассмотреть российским законодателям является законопроект о борьбе с онлайн-пиратами. «В Думу внесен наиболее долгожданный законопроект, которого очень ждала вся наша индустрия [онлайн-кинотеатров] и который должен будет закрепить положения Антипиратского меморандума в нормативной базе. … Это один из факторов роста нашего рынка», — подчеркнул эксперт.

Также Бырдин отметил значение закона, обязывающего иностранные ИТ-компании открывать в российской юрисдикции свои официальные представительства.

«Много раз сегодня был упомянут закон о приземлении, на который многие возлагают надежды, что он действительно сможет обеспечить нормальное взаимодействие нашей исполнительной власти и других госорганов с иностранными платформами. … Иностранные игроки не подчиняются законодательству РФ. И в тех сегментах, в которых есть российские компании, зарегулированные и подчиняющиеся требованиям российского законодательства, такое положение вещей создает ситуацию обратного протекционизма», — сообщил он.

В завершении встречи эксперт по ИТ-проектам Илья Костунов заявил о перспективах создания специализированной организации по защите интересов россиян в Сети.