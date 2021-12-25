Пенсии, маткапитал, кредиты: Какие изменения ждут россиян с 1 января

Председатель Госдумы Вячеслав Володин рассказал в своем Telegram-канале об изменениях в выплате пенсий и материнского капитала с 1 января 2022 года.

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Так, страховые и социальные пенсии по инвалидности, пенсии по предложению органов службы занятости будут назначаться в беззаявительном порядке. Не нужно будет писать заявление и соцдоплаты.

Что касается материнского капитала, то с 2022 года его будут рассчитывать по уровню фактической инфляции, а не прогнозной. Таким образом увеличится размер выплаты.

Кроме того, в предстоящем году вырастет количество семей, которые смогут получать ежемесячную выплату на первого и второго ребенка до трех лет. Вырастет и размер пособия до прожиточного минимума для ребенка.

С нового года также Банк России получит право ограничивать выдачу необеспеченных потребительских кредитов банками, а также займов микрофинансовыми организациями. Среди других новых норм в финансовой сфере — налоговый вычет на спорт: государство вернет часть денег, потраченных на физкультурно-оздоровительные услуги.