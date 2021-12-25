В российском регионе власти оплатят счета должников

Власти Чечни начали оплачивать счета граждан, задолжавших продуктовым магазинам. Об этом сообщает Telegram-канал РИА «Новости».
Речь идет о нуждающихся людях, которые брали товары «под запись». Это распространенная практика в российской провинции, известная с 1990 годов.
Граждане берут продукты в долг, до зарплаты или до пенсии, а продавец фиксирует это, записывая в специальную тетрадь.
Министр Чеченской республики по национальной политике Ахмед Дудаев заявил, что будут списаны долги в десятки миллионов рублей. Эта акция является беспрецедентной по своим масштабам.