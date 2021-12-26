В Минтруде рассказали, как получить пособия и выплаты

Сегодня семьи с детьми могут получить различные пособия и выплаты. Способов для этого несколько. О самых удобных вариантах их оформления Минтруд рассказал в своем Telegram-канале, сообщает KONKURENT.RU.

Фото: © Игорь Самохвалов/ПГ © Игорь Самохвалов/ПГ

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Будущие мамы, находящиеся в сложной жизненной ситуации, могут оформить ежемесячное пособие в виде половины регионального прожиточного минимума, если встанут на учет в ранние сроки беременности.

Заявление на предоставление такого пособия есть возможность подать самостоятельно через сайт госуслуг, либо обратиться в клиентскую службу Пенсионного фонда.

Отметим, что с 2022 года беременным женщинам не обязательно обращаться к своему работодателю с заявлением на пособие по беременности и родам, выплата будет производиться автоматически.

Единовременное пособие при рождении ребенка работающие женщины также могут оформить через работодателя, но если женщина не трудоустроена, то она может обратиться в отделение соцзащиты или МФЦ с соответствующим заявлением до конца 2021 года. С 1 января 2022 года такое заявление можно подать в отделение ПФР или МФЦ. Размер пособия при рождении ребенка можно уточнить на сайте Фонда социального страхования, оно ежегодно индексируется.

В 2022 году сумма равна 18 886,32 рубля. При рождении в семье сразу нескольких детей пособие выплатят на каждого ребенка.

Предусмотрены выплаты и для работающих мам. Речь идет о ежемесячном пособии по уходу за ребенком до полутора лет, которое оформляется через работодателя. Безработные женщины такое пособие могут оформить до конца 2021 года в отделениях социальной защиты или МФЦ, а с 1 января 2022 года – в отделениях ПФР или МФЦ.

Согласно общим правилам, на одного ребенка выплачивают 40% от среднего заработка родителя за последние два года. При этом пособие не может быть ниже минимального значения (в 2022 году это 7082,85 рубля) и превышать максимальное (31 282,82 рубля). Каждый год сумму индексируют.

При наличии в семье двух и более детей младше полутора лет пособие выплачивают на каждого ребенка. Однако максимальный размер выплаты на всех детей не может быть больше ста процентов среднего заработка родителя.

Если беременная женщина была уволена, она имеет право на получение минимального пособия. Если же маму уволили в период отпуска по беременности и родам из-за ликвидации организации, размер выплаты – 40% от среднего заработка.

Оформить выплату на первого ребенка до трех лет можно через МФЦ или отделения социальной защиты. На второго ребенка до трех лет – в отделениях ПФР или МФЦ. За выплатой на третьего и последующих детей до трех лет следует обращаться в региональные отделения социальной защиты. Туда же следует обращаться и за прочими региональными пособиями.

Заявление на выплату на детей от трех до семи лет можно подать через портал госуслуг, отделения социальной защиты или МФЦ. Правила назначения этого вида поддержки значительно измененились: сумму выплаты увеличили – теперь она зависит от дохода и нуждаемости семьи, а помощь стала более адресной.

Пособия родителям, которые воспитывают в одиночку детей от 8 до 17 лет, оформляют через «Госуслуги» или в отделениях ПФР. Размер ежемесячного пособия – 50% регионального прожиточного минимума для детей.