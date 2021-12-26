В Минтруде рассказали, как получить пособия и выплаты

Семьи с детьми сегодня могут получить различные пособия и выплаты, причём разными способами. О самых удобных вариантах их оформления Минтруд рассказал в своём Telegram-канале. Кто может рассчитывать на такую поддержку и куда обращаться для подачи документов, выясняла «Парламентская газета».

Фото: © Игорь Самохвалов/ПГ © Игорь Самохвалов/ПГ

Будущим мамам

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С 1 июля 2021 года появился вид социальной поддержки для женщин, ставших на учёт в ранние сроки беременности и находящихся в сложной жизненной ситуации. Заявление на предоставление такого пособия они могут подать через портал госуслуг или обратиться в клиентскую службу Пенсионного фонда. Будущая мама может рассчитывать на половину регионального прожиточного минимума взрослого человека. Пособие назначают на весь период до родов.

А с заявлением на пособие по беременности и родам следует идти к своему работодателю. Правда, с 2022 года такое заявление вообще не понадобится — выплату будут производить автоматически.

Единовременное пособие при рождении ребёнка работающие женщины также могут оформить через работодателя. Если же мама не работает, то до конца 2021 года можно обратиться в отделение соцзащиты или МФЦ. С 1 января 2022 года — в отделение ПФР или МФЦ. Кстати, пособие при рождении ребёнка ежегодно индексируют. Его актуальный размер указан на сайте Фонда социального страхования.

В 2022 году это 18 886,32 рубля.

Если в семье родилось сразу несколько детей, пособие выплатят на каждого ребёнка.

До полутора и старше

Ежемесячное пособие по уходу за ребёнком до полутора лет работающие мамы также могут оформить через работодателя. Безработные женщины до конца 2021 года — в отделениях социальной защиты или МФЦ, а с 1 января 2022 года — в отделениях ПФР или МФЦ. По общему правилу на одного ребёнка выплачивают 40 процентов от среднего заработка родителя за последние два года. При этом пособие не может быть ниже минимального значения (в 2022 году это 7082,85 рубля) и превышать максимальное (31 282,82 рубля). Каждый год сумму индексируют.

Если в семье двое или больше детей младше полутора лет, пособие выплачивают на каждого ребёнка. Однако максимальный размер выплаты на всех детей не может быть больше ста процентов среднего заработка родителя.

Безработные мамы или уволенные во время беременности получат минимальное пособие. Если же маму уволили в период отпуска по беременности и родам из-за ликвидации организации, размер выплаты — 40 процентов от среднего заработка.

Выплату на первого ребёнка до трёх лет можно оформить в отделениях социальной защиты или в МФЦ. А на второго ребенка до трёх лет — в отделениях ПФР или МФЦ. Выплата на третьего и последующих детей до трёх лет относится к полномочиям регионов и предусмотрена в 78 субъектах. Поэтому за ней следует обращаться в региональные отделения социальной защиты. Туда же следует обращаться и за прочими региональными пособиями.

Заявление на выплату на детей от 3 до 7 лет можно подать через портал госуслуг, отделения социальной защиты или МФЦ. Этот вид господдержки появился в 2020 году. С апреля 2021 года в правилах её назначения произошли значительные изменения: сумму выплаты увеличили — теперь она зависит от дохода и нуждаемости семьи, — а помощь стала более адресной.

Пособия родителям, которые воспитывают в одиночку детей от 8 до 17 лет, оформляют через госуслуги или в отделениях ПФР. Это ещё один новый вид соцподдержки, который заработал с 1 июля 2021 года по поручению президента Владимира Путина. Размер ежемесячного пособия — 50 процентов регионального прожиточного минимума для детей.

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