Россияне с 1 января смогут получить выплату до 15 600 рублей

Россияне смогут получить до 15 600 рублей в виде налогового вычета за занятия спортом. Соответствующий закон вступает в силу с 1 января 2022 года, сообщает Федеральная налоговая служба (ФНС).
«Вычет предоставляется в сумме расходов, уплаченных налогоплательщиком за физкультурно-оздоровительные услуги, оказанные спортивными организациями или индивидуальными предпринимателями», - сказано на сайте ведомства.
Максимальная сумма, потраченная на спорт, с которой можно получить налоговый вычет — 120 000 рублей. Возврату подлежат 13% от потраченной суммы, то есть наибольшая сумма выплаты составляет 15 600 рублей.
Граждане могут оформить налоговый вычет на себя и и на несовершеннолетнего. Есть два условия. Оказание физкультурно-оздоровительных услуг должно быть основным видом деятельности у спортивной организации. Она также должна входить в специальный перечень, который ежегодно утверждает правительство РФ. В случае отсутствия организации в этом перечне налогоплательщик не вправе претендовать на получение социального вычета по НДФЛ.