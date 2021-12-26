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1 час назад

Россияне с 1 января смогут получить выплату до 15 600 рублей

Россияне смогут получить до 15 600 рублей в виде налогового вычета за занятия спортом. Соответствующий закон вступает в силу с 1 января 2022 года, сообщает Федеральная налоговая служба (ФНС).

Россияне с 1 января смогут получить выплату до 15 600 рублей
Фото: РИА НовостиРИА Новости

«Вычет предоставляется в сумме расходов, уплаченных налогоплательщиком за физкультурно-оздоровительные услуги, оказанные спортивными организациями или индивидуальными предпринимателями», - сказано на сайте ведомства.

Максимальная сумма, потраченная на спорт, с которой можно получить налоговый вычет — 120 000 рублей. Возврату подлежат 13% от потраченной суммы, то есть наибольшая сумма выплаты составляет 15 600 рублей.

Граждане могут оформить налоговый вычет на себя и и на несовершеннолетнего. Есть два условия. Оказание физкультурно-оздоровительных услуг должно быть основным видом деятельности у спортивной организации. Она также должна входить в специальный перечень, который ежегодно утверждает правительство РФ. В случае отсутствия организации в этом перечне налогоплательщик не вправе претендовать на получение социального вычета по НДФЛ.

Личный счет,Федеральная налоговая служба,Правительство РФ,
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