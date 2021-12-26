Россияне с 1 января смогут получить выплату до 15 600 рублей

Максимальная сумма, потраченная на спорт, с которой можно получить налоговый вычет — 120 000 рублей. Возврату подлежат 13% от потраченной суммы, то есть наибольшая сумма выплаты составляет 15 600 рублей.

Граждане могут оформить налоговый вычет на себя и и на несовершеннолетнего. Есть два условия. Оказание физкультурно-оздоровительных услуг должно быть основным видом деятельности у спортивной организации. Она также должна входить в специальный перечень, который ежегодно утверждает правительство РФ. В случае отсутствия организации в этом перечне налогоплательщик не вправе претендовать на получение социального вычета по НДФЛ.