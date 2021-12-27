Центробанк начнет контролировать денежные переводы россиян

Центральный банк (ЦБ) России начнет запрашивать у банков новую форму отчетности о денежных переводах между физическими лицами. Об этом рассказали источники на платежном рынке.

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«ЦБ уведомил, что планирует периодически запрашивать информацию по p2p-переводам по данной форме с 2022 года», — сообщил представитель QIWI в беседе с РБК.

Известно, что в отчетности должна быть информация не только по транзакциям, но и о персональных данных отправителей и получателей денежных средств.

Как сообщает председатель правления Совкомбанка Олег Машталяр, ЦБ начнет запрашивать конфиденциальную информацию с января 2022 года. По его словам, основная цель нововведения — оптимизация представления данных банком, а также получение актуальных сведений о платежах. Далее они будут нужны для проведения анализа рынка в целом по России и в территориальных единицах.