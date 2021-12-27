Экономика
Компании
Рынки
Личный счет
Недвижимость
Курсы валют
Конвертер валют
Курс доллара
Курс евро
+13° в 
USD 73.19EUR 82.93
Войти в почту
33 минуты назад

ЦБ начнет контролировать денежные переводы между гражданами

Центральный банк (ЦБ) России начнет запрашивать у банков новую форму отчетности о денежных переводах между физическими лицами. Об этом рассказали источники на платежном рынке.

Центробанк начнет контролировать денежные переводы россиян
Фото: РИА НОВОСТИРИА НОВОСТИ

«ЦБ уведомил, что планирует периодически запрашивать информацию по p2p-переводам по данной форме с 2022 года», — сообщил представитель QIWI в беседе с РБК.

Известно, что в отчетности должна быть информация не только по транзакциям, но и о персональных данных отправителей и получателей денежных средств.

Как сообщает председатель правления Совкомбанка Олег Машталяр, ЦБ начнет запрашивать конфиденциальную информацию с января 2022 года. По его словам, основная цель нововведения — оптимизация представления данных банком, а также получение актуальных сведений о платежах. Далее они будут нужны для проведения анализа рынка в целом по России и в территориальных единицах.

Представители ЦБ планируют ввести бесплатные транзакции для россиян между разными банками. В настоящее время переводы без комиссии в рамках Системы быстрых платежей (СБП) возможны в ограниченном денежном размере.
Личный счет,Олег Машталяр,Qiwi,Совкомбанк,Центральный банк России,
18+
Все новости
В миреНовости МосквыПолитикаОбществоПроисшествияНаука и техникаШоу-бизнесАрмияИгрыСтатьиВидеоТестыФотоПодкастыПодаркиПраздники
Главное
В миреНовости МосквыПолитикаОбществоПроисшествияНаука и техникаШоу-бизнесАрмияИгрыСтатьиВидеоТестыФотоПодкасты
Финансы
Сравнение кредитовЭкономикаКомпанииРынкиЛичный счетНедвижимостьКурсы валютКонвертер валютКурс доллараКурс евроПрогноз курса валютВыгодный курс обменаКросс-курс
Женский
Проверено на себеЗвёздыПсихологияЕдаСчетЛюбовьЗдоровьеТестыКрасотаГороскопыМодаФорумДетиДом и садСвоими рукамиВидеоФотоКарантин
Кино
ФильмыТВСериалыАктерыТестыФотоВидео
Спорт
Премьер-лигаФутболХоккейБоксMMAАвтоспортТеннисБаскетболЛегкая атлетикаБиатлонФигурное катаниеЛыжный спортШахматыЛетние виды спортаЗимние виды спортаВолейболГандболВидеоФотоСтатьиОколо спортаОлимпиада-2020Евро-2020
Aвто
АвтоновостиДТПТест-драйвыБортжурналПДДЭкзамен
Промокоды
Wildberries RUOzonБеруApteka.ruAliexpress
Субботний
ИсторииЛюдиВещиБезумный мирМестаТестыФотоВидео
Доктор
НовостиКоронавирусБолезни и лекарстваНаукаНародная медицинаЗОЖВидеоСтатьи
Гороскопы
СонникИменаГаданияЛунный гороскопКитайский гороскопПриметыПриметы на новый год2022 годЗаговоры на новый годЧихалкаТестыНародные приметыПредсказанияАстрошкола2021 год2020 годВангаРетроградный МеркурийКалендарь МайяДизайн человекаГаданияЛунный календарьВосточный гороскопНумерологияИменаЗодиакСонникПсихология
Путешествия
Новости путешествийОтдых в РоссииЛичный опытЗаграницаЛайфхакиПутеводители