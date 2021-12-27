Центробанк начнет контролировать денежные переводы россиян

Центробанк (ЦБ) России берет под контроль все денежные переводы между физическими лицами. Теперь он будет запрашивать данные клиентов у банков, включая персональные данные. Об этом свидетельствует новая форма для предоставления отчетности, которую направили кредитным организациям, пишет РБК.

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Как заявил заместитель председателя правления Совкомбанка Олег Машталяр, ЦБ будет мониторить денежные переводы с января 2022 года. Представитель платежной компании QIWI также сообщил, что регулятор намерен требовать информацию по переводам у банков со следующего года.

Представитель Центробанка пояснил, что введение новых форм отчетности необходимо для совершенствования системы предоставления данных банками и получения актуальной информации о платежных услугах. Регулятор использует эту возможность для анализа рынка в регионах и по стране в целом, а также для выработки статистических показателей.

Отмечается, что банки будут обязаны включать в отчеты информацию по переводам граждан России денежных средств с карты на счет, с карты на карту, со счетов оператора связи и с электронных кошельков, через платежные терминалы и системы денежных переводов, в Системе быстрых платежей, а также по трансграничным переводам.