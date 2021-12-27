Россияне рассказали об отношении к росту цен

Повышение уровня цен на продукты, недвижимость и поездки является для россиян проблемой номер два, немногим уступая переживаниям, связанным с пандемией коронавируса. Об этом в интервью «Известиям» рассказал глава ВЦИОМа Валерий Фёдоров.

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По его словам, проблема роста цен очень беспокоит людей и не позволяет им, в частности, допустить, что экономический кризис завершён. При этом люди всё ещё не готовы выходить на протесты.

Давайте не забывать, что у нас в стране безработица низкая. Демография плохая, рынок труда не растёт, мигрантов стало сильно меньше. У нас дефицит на рынке труда, и люди начинают этим пользоваться, — отметил Фёдоров.

По словам главы ВЦИОМа, ответом россиян на инфляцию является поиск рабочих мест с более высоким доходом, а не митинги и демонстрации. Работодатели тоже не могут игнорировать запрос на улучшение условий труда в условиях дефицита рабочей силы, отметил Фёдоров.