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43 минуты назад

Во ВЦИОМе рассказали, как россияне относятся к росту цен

Повышение уровня цен на продукты, недвижимость и поездки является для россиян проблемой номер два, немногим уступая переживаниям, связанным с пандемией коронавируса. Об этом в интервью «Известиям» рассказал глава ВЦИОМа Валерий Фёдоров.

Россияне рассказали об отношении к росту цен
Фото: Сергей Булкин/NEWS.ruСергей Булкин/NEWS.ru

По его словам, проблема роста цен очень беспокоит людей и не позволяет им, в частности, допустить, что экономический кризис завершён. При этом люди всё ещё не готовы выходить на протесты.

Давайте не забывать, что у нас в стране безработица низкая. Демография плохая, рынок труда не растёт, мигрантов стало сильно меньше. У нас дефицит на рынке труда, и люди начинают этим пользоваться, — отметил Фёдоров.

По словам главы ВЦИОМа, ответом россиян на инфляцию является поиск рабочих мест с более высоким доходом, а не митинги и демонстрации. Работодатели тоже не могут игнорировать запрос на улучшение условий труда в условиях дефицита рабочей силы, отметил Фёдоров.

Ранее в Минсельхозе подготовили доклад, согласно которому хлеб может подорожать в феврале на 2,1%, подсолнечное масло — на 2,2%, а пшеничная мука — на 3,7% по отношению к ноябрю. Тенденция роста цен сохраняется, хотя на мировых рынках цены на зерно и масличные семена падают.

Личный счет,Экономика,Валерий Федоров,ВЦИОМ,Минсельхоз,газета "Известия",
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