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1 час назад

Пенсионерам напомнили о больших выплатах в декабре

Пенсионеры, которые получают выплаты первого числа каждого месяца через отделения Почты России, в декабре получат деньги и за январь 2022 года. Об этом напомнила заместитель декана экономического факультета РУДН Елена Григорьева.

Пенсионеров ждут большие выплаты в декабре
Фото: РИА НовостиРИА Новости

Она пояснила, что это связано с предстоящими январскими праздниками.

— Вместе с тем надо отметить, что единого графика выплат пенсий не существует. В разных регионах пенсии перечисляются в банки и почтовые отделения по-разному. Информацию о сроках выплат можно выяснить по контактным телефонам региональных ПФР, — сообщила экономист.

Также для граждан, которым уже исполнилось 80 лет, и для тех, чья трудовая деятельность завершилась три месяца назад, в этом месяце состоялась индексация фиксированных выплат к страховой пенсии. Они поступят в декабре, рассказала Григорьева.

Кроме того, по мнению эксперта, пенсионеры могут получить еще и дополнительные выплаты. Она сообщила, что в Госдуме обсуждается вопрос о единоразовой выплате, так как сформировался профицит бюджета. Однако сложно утверждать, что такая выплата действительно будет, передает агентство «Прайм».

Пенсионный фонд напомнил о прибавке к пенсии. Жители российских сел могут получить прибавку к своей пенсии в размере 25 процентов. Отмечается, что перерасчет выплат осуществляется автоматически, поэтому обращаться в фонд нет необходимости.
Личный счет,Елена Григорьева,РУДН,Почта России,Пенсионный фонд РФ,Госдума,
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