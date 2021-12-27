Путин распорядился о выплатах в 2022 году

Президент России Владимир Путин поручил правительству в следующем году продолжить выплаты медикам, которые работают с больными COVID-19, а также установить двойные выплаты за работу в период новогодних праздников. Соответствующее распоряжение опубликовано на сайте Кремля.

"Правительству РФ < ...> продолжить осуществление в 2022 году специальных социальных выплат медицинским и иным работникам медицинских и иных организаций, <...> оказывающих медицинскую помощь <...> по диагностике и лечению коронавирусной инфекции <...> работникам, контактирующим с пациентами с установленным диагнозом коронавирусной инфекции <...> социальным работникам стационарных учреждений социального обслуживания", - сказано в поручении главы государства.

Кроме того, президент распорядился установить выплату специальных социальных выплат в двойном размере за работу в выходные и праздничные дни с 31 декабря 2021 года по 9 января 2022 года включительно медицинским работникам медучреждений и иных организаций, которые оказывают помощь по диагностике и лечению коронавируса, также работникам, находящимся в контакте с пациентами с COVID-19, и соцработникам стационарных учреждений соцобслуживания.