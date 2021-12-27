Пенсионерам рассказали о больших выплатах в декабре

Отделение Пенсионного фонда России сообщило, что пенсионеры, получающие выплаты первого числа каждого месяца через отделения Почты России, в декабре этого года получат деньги за январь 2022 года. Это обусловлено январскими праздниками, которые будут длиться вплоть до 9-го января, заявила агентству «Прайм» замдекана экономического факультета РУДН Елена Григорьева.

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«Вместе с тем надо отметить, что единого графика выплат пенсий не существует. В разных регионах пенсии перечисляются в банки и почтовые отделения по-разному. Информацию о сроках выплат можно выяснить по контактным телефонам региональных ПФР», — подчеркнула она.

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Григорьева отметила, что январскую страховую пенсию по старости направят уже с учетом индексации.

«В декабре прошла индексация фиксированных выплат к страховой пенсий для людей, которым исполнилось 80 лет, и для тех, кто закончил трудовую деятельность три месяца назад. Все эти выплаты поступят в декабре», — указала замдекана экономического факультета РУДН.

Она также заявила, что, по неподтвержденным данным, в стране обсуждают вопрос о дополнительной единоразовой выплате в связи с сформировавшимся профицитом бюджета. Однако, как сообщила Григорьева, депутаты Думы еще не рассматривали такую меру.

Президент России Владимир Путин во время большой ежегодной пресс-конференции, которая прошла 23 декабря, заявил, что власти предпримут все необходимое для индексации пенсий по уровню фактической инфляции.

Глава комитета Госдумы по труду, социальной политике и делам ветеранов Ярослав Нилов заявил, что для выполнения поручения главы государства по индексации пенсий необходимо изменить пенсионное законодательство. Он отметил, что идея поправки пенсионного законодательства заключается в том, чтобы с 1 января увеличить коэффициент и провести компенсации «задним числом». С января пенсии будут проиндексированы на 5,9%, указал он. После этого будет нужна корректировка закона о страховых пенсиях, на основании которой индекс доведут до уровня фактической инфляции с обязательной компенсацией недополученной части, считает парламентарий. По словам депутата, поправки в бюджет ПФР могут внести весной.