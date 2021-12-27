Экономика
Компании
Рынки
Личный счет
Недвижимость
Курсы валют
Конвертер валют
Курс доллара
Курс евро
+4° в 
USD 73.19EUR 82.93
Войти в почту
33 минуты назад

С россиян будут автоматически взыскивать долги по штрафам

Судебные приставы получили право подключать к взысканию долгов системы искусственного интеллекта. Об этом пишет «Российская газета» со ссылкой на федеральный закон от 21 декабря 2021 года.

С россиян будут автоматически взыскивать долги по штрафам
Фото: ТАССТАСС

Ряд решений будет приниматься в автоматическом режиме специальными программами. В частности, автоматика сможет как вычеркивать гражданина из списка невыездных, так и начинать взыскание долгов по просроченным штрафам ГАИ. Отмечается, что робот начнет самостоятельно выявлять неплательщиков административных штрафов, в том числе водителей-нарушителей, а после - заводить дела. Также автоматика сможет находить счета штрафников в банках.

Видео дня

Законом совершенствуются процедуры исполнительного производства, заявил председатель правления Ассоциации юристов России Владимир Груздев. К 2023 году 80% решений службы принудительного исполнения должны приниматься в автоматическом режиме, следует из планов цифрового развития ведомства.

Механизм принятия решений по исполнительным производствам в автоматическом режиме является ключевым моментом принятого акта, полагает зампредседателя комиссии АЮР по новым технологиям и правовому обеспечению цифровизации общества Дмитрий Липин. Нововведение не коснется тех, кто дисциплинированно платит штрафы. Искусственный интеллект будет подключаться к работе лишь после истечения сроков оплаты. Водители смогут воспользоваться скидкой в 50% при уплате штрафа в течение 20 суток.

Также Дмитрий Липин отметил, что данные меры должны решить проблему так называемых двойников, когда долги списывают с посторонних должников (тезок).

«Предусматривается дополнение исполнительных документов целым рядом идентификаторов, которые позволят безошибочно определить должника, а также возможность использовать системы межведомственного обмена информацией», – подчеркнул он.

Также отмечается, что в судебных документах будут прописаны уникальные данные должника. Новыми положениями предусматривается обязательное указание в заявлении о вынесении судебного приказа, судебном приказе, исковом заявлении и исполнительном документе одного из идентификаторов ответчика: СНИЛС, ИНН, номер паспорта.

«При отсутствии у гражданина-взыскателя возможности указать в заявлении о вынесении судебного приказа, исковом заявлении дату и место рождения, один из идентификаторов ответчика (должника) на это указывается в заявлении, и такая информация истребуется судом», – отмечают разработчики закона.

Кроме того, у приставов появится возможность оперативно получать от операторов связи сведения, необходимые для связи со сторонами исполнительного производства.

В ноябре директор Федеральной службы судебных приставов (ФССП) Дмитрий Аристов заявил, что из-за накопившихся долгов более четырех миллионов россиян оказались невыездными. Так, по состоянию на 1 октября текущего года временное ограничение на выезд из Российской Федерации действовало в рамках 4,2 миллиона исполнительных производств.

Личный счет,Дмитрий Аристов,Владимир Груздев,ГИБДД,"Российская газета",
18+
Все новости
В миреНовости МосквыПолитикаОбществоПроисшествияНаука и техникаШоу-бизнесАрмияИгрыСтатьиВидеоТестыФотоПодкастыПодаркиПраздники
Главное
В миреНовости МосквыПолитикаОбществоПроисшествияНаука и техникаШоу-бизнесАрмияИгрыСтатьиВидеоТестыФотоПодкасты
Финансы
Сравнение кредитовЭкономикаКомпанииРынкиЛичный счетНедвижимостьКурсы валютКонвертер валютКурс доллараКурс евроПрогноз курса валютВыгодный курс обменаКросс-курс
Женский
Проверено на себеЗвёздыПсихологияЕдаСчетЛюбовьЗдоровьеТестыКрасотаГороскопыМодаФорумДетиДом и садСвоими рукамиВидеоФотоКарантин
Кино
ФильмыТВСериалыАктерыТестыФотоВидео
Спорт
Премьер-лигаФутболХоккейБоксMMAАвтоспортТеннисБаскетболЛегкая атлетикаБиатлонФигурное катаниеЛыжный спортШахматыЛетние виды спортаЗимние виды спортаВолейболГандболВидеоФотоСтатьиОколо спортаОлимпиада-2020Евро-2020
Aвто
АвтоновостиДТПТест-драйвыБортжурналПДДЭкзамен
Промокоды
Wildberries RUOzonБеруApteka.ruAliexpress
Субботний
ИсторииЛюдиВещиБезумный мирМестаТестыФотоВидео
Доктор
НовостиКоронавирусБолезни и лекарстваНаукаНародная медицинаЗОЖВидеоСтатьи
Гороскопы
СонникИменаГаданияЛунный гороскопКитайский гороскопПриметыПриметы на новый год2022 годЗаговоры на новый годЧихалкаТестыНародные приметыПредсказанияАстрошкола2021 год2020 годВангаРетроградный МеркурийКалендарь МайяДизайн человекаГаданияЛунный календарьВосточный гороскопНумерологияИменаЗодиакСонникПсихология
Путешествия
Новости путешествийОтдых в РоссииЛичный опытЗаграницаЛайфхакиПутеводители