С россиян будут автоматически взыскивать долги по штрафам

Судебные приставы получили право подключать к взысканию долгов системы искусственного интеллекта. Об этом пишет «Российская газета» со ссылкой на федеральный закон от 21 декабря 2021 года.

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Ряд решений будет приниматься в автоматическом режиме специальными программами. В частности, автоматика сможет как вычеркивать гражданина из списка невыездных, так и начинать взыскание долгов по просроченным штрафам ГАИ. Отмечается, что робот начнет самостоятельно выявлять неплательщиков административных штрафов, в том числе водителей-нарушителей, а после - заводить дела. Также автоматика сможет находить счета штрафников в банках.

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Законом совершенствуются процедуры исполнительного производства, заявил председатель правления Ассоциации юристов России Владимир Груздев. К 2023 году 80% решений службы принудительного исполнения должны приниматься в автоматическом режиме, следует из планов цифрового развития ведомства.

Механизм принятия решений по исполнительным производствам в автоматическом режиме является ключевым моментом принятого акта, полагает зампредседателя комиссии АЮР по новым технологиям и правовому обеспечению цифровизации общества Дмитрий Липин. Нововведение не коснется тех, кто дисциплинированно платит штрафы. Искусственный интеллект будет подключаться к работе лишь после истечения сроков оплаты. Водители смогут воспользоваться скидкой в 50% при уплате штрафа в течение 20 суток.

Также Дмитрий Липин отметил, что данные меры должны решить проблему так называемых двойников, когда долги списывают с посторонних должников (тезок).

«Предусматривается дополнение исполнительных документов целым рядом идентификаторов, которые позволят безошибочно определить должника, а также возможность использовать системы межведомственного обмена информацией», – подчеркнул он.

Также отмечается, что в судебных документах будут прописаны уникальные данные должника. Новыми положениями предусматривается обязательное указание в заявлении о вынесении судебного приказа, судебном приказе, исковом заявлении и исполнительном документе одного из идентификаторов ответчика: СНИЛС, ИНН, номер паспорта.

«При отсутствии у гражданина-взыскателя возможности указать в заявлении о вынесении судебного приказа, исковом заявлении дату и место рождения, один из идентификаторов ответчика (должника) на это указывается в заявлении, и такая информация истребуется судом», – отмечают разработчики закона.

Кроме того, у приставов появится возможность оперативно получать от операторов связи сведения, необходимые для связи со сторонами исполнительного производства.