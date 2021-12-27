Клиентам турфирм-банкротов предложили платить по ₽40 тысяч

Ростуризм предлагает внести изменения в законодательство о туризме, согласно которым клиент в случае краха турфирмы сможет получить минимальную гарантированную компенсацию. Об этом в интервью РБК заявила глава Ростуризма Зарина Догузова.

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По ее словам, нынешняя система финансовых гарантий «не отвечает современным реалиям рынка» и «не позволяет туристам в случае банкротства туроператора получать сколько-нибудь значительную компенсацию или хотя бы существенную часть оплаченной путевки». С банкротством столкнулись менее 1% клиентов турфирм, заявила глава Ростуризма. Догузова отметила, что до конца 2021 года Ростуризм намерен вынести на общественное обсуждение законопроект, предусматривающий реформирование системы финансовых гарантий. Предполагается, что турист в случае банкротства туроператора будет обеспечен не только вывозом с отдыха, но и гарантированной фиксированной выплатой. Ведомство определило ее размер на уровне 40 тысяч рублей на человека. Мера позволит защитить семьи с невысоким доходом, полагает Догузова.

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40 тысяч рублей – средняя сумма пакетного тура на человека на массовое пляжное направление отдыха в России и за рубежом, отметила она. Ростуризм выступает за создание фонда коллективной ответственности для того, чтобы система заработала. Предполагается, что туроператоры начнут перечислять в фонд взнос за каждого туриста, которого отправляют на отдых. Ведомство считает, что в фонде коллективной ответственности должно быть около 5 млрд рублей для гарантированной выплаты по 40 тысяч рублей.

«По нашим текущим расчетам, чтобы за несколько лет накопить такой фонд, для туроператора выездного туризма выплата в фонд за одного туриста должна составлять примерно 250 рублей — в целом за поездку, не в сутки», — указала Догузова.

Также Ростуризм предлагает предусмотреть возможность докапитализации этого фонда государством в счет дальнейших выплат туроператоров. Это необходимо на тот случай, если банкротство туроператора случится до того, как в фонде коллективной ответственности будет накоплена необходимая для выплат туристам сумма.