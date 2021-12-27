Россиянам рассказали об опасности старых банковских карт

Старший управляющий партнер юридической компании PG Partners Петр Гусятников в беседе с агентством «Прайм» рассказал, что просроченную банковскую карту нужно разрезать и не выбрасывать в мусорное ведро, так как мошенники могут получить доступ к хранящейся на ней информации.

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Сведения на пластиковой карте содержат цифровые и буквенные коды, магнитную полосу и голограммы. Ножницами следует разрезать именно эти элементы, подчеркнул эксперт. Не нужно выбрасывать карты рядом с банкоматами и отделениями банка. При отсутствии планов пользоваться картой счет, к которому она привязана, следует закрыть, особенно если карта кредитная, указал юрист. Если этого не сделать, то условия обслуживания счета могут продлиться автоматически, и тогда за его обслуживание могут взиматься деньги. В случае отсутствия средств на счету на нее будут начисляться штрафы и пени, предупредил эксперт.

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«Сегодня такая ситуация мало-помалу уходит в прошлое, но еще встречаются договоры, в которых прописана плата за ведение счета и штрафные санкции при возникновении задолженности на карте. Иногда на небольшие, казалось бы, суммы могут набежать штрафы и пени, которые выльются в ощутимые деньги. А отдать банку «ни за что» 2-3 тысячи рублей будет очень обидно», — отметил Гусятников.

Он также обратил внимание на то, что при увольнении с работы физлицо перестает быть участником зарплатного проекта. Соответственно, за обслуживание бывшей зарплатной карты человеку придется платить самому. Собеседник агентства рекомендует закрывать карту сразу после увольнения. При закрытии кредитной карты гражданам следует сразу обзавестись справкой из банка об отсутствии задолженности, советует Гусятников.

«Даже 1 рубль долга может привести к ощутимой задолженности через несколько лет. И в случае, если банк захочет предъявить вам претензии, у вас на руках будет неопровержимое доказательство того, что вы свои обязательства выполнили в полном объеме», — подытожил эксперт.