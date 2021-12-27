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1 час назад

Подешевеет вдвое: эксперт предрек резкий обвал рубля

Бывший министр обороны ДНР Игорь Гиркин (Стрелков) заявил, что рубль подешевеет как минимум в два раза за один день, если Россию отключат от международной системы межбанковских переводов SWIFT. Об этом сообщает DEITA.RU.

7 декабря президенты России и США Владимир Путин и Джо Байден провели онлайн-переговоры. Одной из главных тем встречи стал украинский кризис.

Как отмечали в Кремле, Байден сделал акцент на «якобы угрожающем характере» передвижений войск РФ на границе с Украиной. Он рассказал о санкциях, которые США и их союзники могут ввести в случае эскалации. СМИ называли одной из возможных мер отключение России от SWIFT.

Гиркин отметил, что в последние недели в мире нарастает «воинственная риторика», а Байдена дал своей команде четыре недели для того, «чтобы остановить агрессию России против Украины».

«То есть, через четыре недели высока вероятность, что скажут: «Фас!» и укры в атаку пойдут. Возможно не сразу будет такой резкий обвал, но если Россию отключат от SWIFT, считайте, что рубль подешевеет к вечеру как минимум вдвое, а может быть и больше», - заявил Гиркин.

По его мнению, в случае «сдачи» Донбасса Россия столкнется с новыми притязаниями Украины на Крым.

Личный счет,Видео,Игорь Гиркин,Джозеф Байден,Владимир Путин,
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