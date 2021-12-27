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1 час назад

Минтруд РФ предупредил о риске лишиться выплат на детей

В Министерстве труда и социальной защиты РФ рассказали, о детских выплатах, которые необходимо своевременно продлевать. Иначе семьи рискуют остаться без материальной поддержки от государства.

«Нужно подавать заявление на ежемесячное пособие беременным женщинам, вставшим на учет в ранние сроки. Если женщина встала на учет до 12 недель беременности, подать заявление можно в любое время до завершения беременности, начиная с 6 недель», — сообщается в telegram-канале ведомства.

Помимо этого продлевать нужно ежемесячные пособия на первого и второго ребенка до трех лет, на детей от 3 до 7 лет и на детей от 8 до 17 лет. При этом условия для назначения пособия, в том числе среднедушевой доход, будут проверять заново.

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Ранее портал «Госуслуги» также перечислил детские выплаты, которые необходимо своевременно продлевать. «Госуслуги» напомнили, что получить максимальное пособие по беременности и родам и по уходу за ребенком могут женщины со средней заработной платой около 75 000 рублей.

Личный счет,Видео,Минтруд,
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