«Нужно подавать заявление на ежемесячное пособие беременным женщинам, вставшим на учет в ранние сроки. Если женщина встала на учет до 12 недель беременности, подать заявление можно в любое время до завершения беременности, начиная с 6 недель», — сообщается в telegram-канале ведомства.

Помимо этого продлевать нужно ежемесячные пособия на первого и второго ребенка до трех лет, на детей от 3 до 7 лет и на детей от 8 до 17 лет. При этом условия для назначения пособия, в том числе среднедушевой доход, будут проверять заново.