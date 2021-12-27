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40 минут назад

Хранящих наличку россиян предупредили о нависшей угрозе

Опрошенные DEITA.RU эксперты рассказали, что после введения в оборот новых купюр в России могут активизироваться мошенники. Собеседники издания считают, что преступники начнут ходить по домам, сообщать людям о «денежной реформе» и пытаться обменять наличные на фальшивки.

Хранящих наличку россиян предупредили о нависшей угрозе
Фото: РИА НовостиРИА Новости

В Центробанке ранее рассказали, что к 2025 году в РФ планируют модернизировать банкноты шести номиналов - 10, 50, 100, 500, 1000 и 5000 рублей.

В ЦБ отметили, что в течение последних десяти лет банкноты образца 1997 года не модернизировались. Регулятор хочет «подтянуть их защитный комплекс и усовершенствовать дизайн» до уровня 200- и 2000-рублевых купюр. По плану ЦБ, в 2022 году в обращение поступят модернизированные 100 рублей.

По мнению собеседников DEITA.RU, мошенники воспользуются этой ситуацией и начнут обходить квартиры, предлагая жильцам обменять наличные деньги на якобы купюры нового образца, а на самом деле - на фальшивки.

По словам экспертов, в зоне риска окажутся пенсионеры, которых мошенники будут искать в первую очередь. Собеседники портала призвали пожилых людей не открывать двери незнакомцам и не обсуждать с ними деньги.

Личный счет,Центральный банк России,РИА "Дейта",
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