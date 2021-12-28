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1 час назад

В России начнут предлагать пособия всем нуждающимся

В России могут начать выявлять граждан, которым требуется государственная социальная поддержка, сообщают «Известия» со ссылкой на проект постановления правительства, подготовленного Минтрудом.

В России предложат пособия всем нуждающимся
Фото: РИА НовостиРИА Новости

Пенсионный фонд России с 2023 года начнет активно выявлять россиян с низкими доходами и предлагать обратиться за поддержкой на основе данных, полученных по каналам межведомственного взаимодействия. ПФР проведет оценку положения людей в трудной ситуации с учетом доходов и имущества членов семьи.

Прошедших по всем параметрам граждан фонд проинформирует о праве на получение пособий. Сегодня россиянину необходимо самостоятельно оценить свое материальное положение и в случае надобности обратиться к государству за поддержкой. Федеральная налоговая служба будет передавать в Пенсионный фонд РФ не только сведения о доходах, но и о материальном положении семьи.

В случае, если семья живет на средства ниже прожиточного минимума на человека, фонд направит запросы в другие ведомства для уточнения данных. По данным Минтруда, такие нововведения позволят решить сразу несколько задач. Так, например, будут заметно сокращены сроки оказания социальной поддержки, а также россиянам не нужно будет разбираться со всем этим самостоятельно.

Личный счет,Федеральная налоговая служба,Пенсионный фонд РФ,Минтруд,газета "Известия",
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