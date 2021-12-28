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1 час назад

Россиянам рассказали о новых правилах выплаты пенсий с января 2022 года

Адвокат Ольга Сулим рассказала, что с 1 января в России изменится порядок выплаты пенсий. Главным нововведением станет освобождение пенсионера от удержаний из выплат в случае признания его банкротом, пишет «Российская газета».

Пожилые люди всё чаще берут кредиты, а потом оказываются не в состоянии их выплачивать. В настоящее время по судебным листам могут производиться удержания из пенсии, — объяснила юрист.

Кроме того, в России расширят список действий, для которых не нужно будет подавать заявление. В частности, людям, которым осталась пара лет до пенсии, однако они остались без работы, предложат получать такие выплаты досрочно. Также будут автоматически начисляться пенсии по инвалидности.

В России предложат пособия всем нуждающимся

Помимо этого, если пенсионер получал надбавку за жизнь в сельской местности, то он не лишится её даже при переезде в город. Что же касается работающих россиян, то ПФР начнёт информировать мужчин от 45 лет и женщин от 40 лет о сумме выплат при выходе на пенсию.

Ранее заместитель декана экономического факультета РУДН Елена Григорьева напомнила, что пенсионеры, получающие выплаты первого числа каждого месяца через отделение «Почты России», в декабре получат деньги за январь 2022 года. Это связано с новогодними праздниками.

Личный счет,Видео,Елена Григорьева,РУДН,Почта России,Пенсионный фонд РФ,"Российская газета",
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