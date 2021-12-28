Адвокат Ольга Сулим рассказала, что с 1 января в России изменится порядок выплаты пенсий. Главным нововведением станет освобождение пенсионера от удержаний из выплат в случае признания его банкротом, пишет «Российская газета».

Пожилые люди всё чаще берут кредиты, а потом оказываются не в состоянии их выплачивать. В настоящее время по судебным листам могут производиться удержания из пенсии, — объяснила юрист.

Кроме того, в России расширят список действий, для которых не нужно будет подавать заявление. В частности, людям, которым осталась пара лет до пенсии, однако они остались без работы, предложат получать такие выплаты досрочно. Также будут автоматически начисляться пенсии по инвалидности.

Помимо этого, если пенсионер получал надбавку за жизнь в сельской местности, то он не лишится её даже при переезде в город. Что же касается работающих россиян, то ПФР начнёт информировать мужчин от 45 лет и женщин от 40 лет о сумме выплат при выходе на пенсию.