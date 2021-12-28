Норковые шубы взлетят в цене

На фоне пандемии коронавируса и уничтожения норок в Дании мировое производство шкурок существенно сократилось, что приведет к резкому повышению цен на норковые шубы. Станут ли норковые шубы люксовым товаром, разбиралось издание NEWS.ru.

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Ранее в Дании, которая являлась крупнейшим в мире производителем норковых мехов, было принято решение забить всех норок, так как коронавирус мутировал среди животных и мог перейти на людей. Это решение вызвало возмущение среди заводчиков норок и производителей меха.

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При этом после того, как животные были уничтожены, власти Дании признали, что это решение было ошибкой. А министр сельского хозяйства направил заводчикам письмо с извинениями, в котором объяснил, что власти не требовали, а рекомендовали уничтожить животных.

Согласно исследованию экспертов из Университета Копенгагена «О мировой розничной стоимости меха», пандемия коронавируса негативно сказалась на мировом меховом рынке. Так, 25% мирового производства и 30–35% мировой торговли были уничтожены.

При этом в 2019 году 23% шкурок норки во всем мире были датского производства, в 2020 году на датскую норку пришлось 20%, а в 2021 году — 0%. И до 2022 года в стране введен мораторий на разведение норок. Также была уничтожена вся селекционная работа, что скажется на маточном поголовье в мире.

Автор исследования, старший советник департамента экономики пищевых ресурсов и продуктов Университета Копенгагена Хенинг Отте Хансен, отметил, что цена на шкурки норки в 2021-м на осенних аукционах уже выросла вдвое.

«В этом году в России тоже будет сильный спад производства из-за жаркого лета. Производство составит 1–1,5 млн штук. На рынке еще остаются Польша, Китай, и есть небольшие запасы в Дании. За два-три года эти запасы будут переработаны и проданы. Дальше никто не может предсказать, как будет развиваться ситуация. Норковых шуб по 50 тысяч рублей точно не будет», — пояснил изданию Сергей Дорожкин, директор Дома меховой моды Татьяны Дорожкиной.