Россиянам предложили новый способ вложения маткапитала

Уполномоченный по правам ребенка в Татарстане Ирина Волынец предложила новый способ траты материнского капитала - на реабилитационные процедуры или дорогостоящее лечение, выходящее за рамки ОМС. Об этом сообщает Russia Today.

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Свое предложение Волынец направила министру труда и соцзащиты и министру здравоохранения.

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По словам омбудсмена, анализ обращений родителей показал, что маткапитал необходим семьям в том числе на то, чтобы поправлять здоровье.

«В силу тех или иных причин семья сталкивается с неожиданно установленным ребёнку сложным диагнозом либо частичной/полной утратой здоровья вследствие несчастного случая или ДТП, что зачастую до момента установления инвалидности требует от родителей значительных финансовых затрат», - отметила Волынец.

Она призвала наделить родителей правом тратить маткапитал на оплату реабилитационных процедур, лечение и приобретение лекарств до установления статуса «ребенок-инвалид».

Ранее действие программы материнского капитала продлили до 31 декабря 2026 года. Сейчас эти выплаты можно тратить на улучшение жилищных условий (приобретение, строительство жилья, выплата кредита), на образование детей, а также на формирование накопительной части трудовой пенсии матери.

Сейчас размер маткапитала на первого ребенка составляет 483 882 рубля. При рождении второго он растет на 155 550 рублей. Всего за двоих детей семья получает 639 432 рубля.

В ближайшие три года на программу выделят 1,6 триллиона рублей. Сообщалось, что в 2022 году размер маткапитала на первого ребенка достигнет 503 237 рублей, на второго - 665 009 рублей. К 2024-му выплата на первого ребенка вырастет до 544 301 рубля, на второго - до 719 274 рублей.

В конце 2021-го президент Владимир Путин подписал закон, по которому с 1 февраля 2022 года маткапитал будут индексировать по фактической, а не прогнозируемой инфляции.

Глава Совета матерей России Татьяна Буцкая ранее предлагала разрешить тратить маткапитал на большой автомобиль для всей семьи и ремонт. Автомобиль, на который можно будет потратить маткпитал, по ее мнению, должен вмещать сразу три детских автокресла.