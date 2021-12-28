Минимальная цена пачки сигарет вырастет на 4 рубля

С 1 января 2022 года в России единая минимальная цена (ЕМЦ) одной пачки сигарет составит 112 рублей, что на четыре рубля больше по сравнению с 2021 годом. Об этом сообщает агентство «Прайм». Продавать сигареты ниже этой цены запрещается.

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Единую минимальную цену рассчитывают на основе минимальной ставки акциза за одну тысячу штук сигарет или папирос, а также ставки НДС и повышающего коэффициента 1,4.

Акцизы вырастут с 1 января на 4%, соответственно увеличится и минимальная цена табачных изделий. ЕМЦ на сигареты была введена по аналогии с алкоголем с 1 апреля 2021 года. Мера направлена на борьбу с нелегальным рынком. Все, что продается ниже этой цены, автоматически подпадает под нелегальный товар. Также вырастет средняя стоимость пачки сигарет - на 5-10 рублей, до 145-150 рублей.

Ранее юрист «Европейской юридической службы» Павел Корытов сообщил агентству «Прайм» о том, что в 2022 году ужесточат запреты для курильщиков в России. Так, в следующем году граждан будут штрафовать по статье о нарушении правил противопожарной безопасности за курение на объектах недвижимости и предприятиях. Штрафы для граждан составят от 2 тысяч до 3 тысяч рублей, а в случае возникновения пожара из-за такого нарушения — до 5 тысяч рублей. По словам юриста, власти обсуждают меры по введению запрета на продажу табака лицам, родившимся в 2015 году и позже, даже после достижения ими совершеннолетия.

Корытов также отметил, что с 2021 года стоимость сигарет выросла на 20%. По его словам, в 2022 году табак продолжит дорожать.