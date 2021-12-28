В Минфине назвали лучший способ защитить деньги

В настоящее время более 90% счетов обслуживаются дистанционно, следует из данных ЦБ. При этом доля безналичных платежей в октябре 2021 года составляла 75% от их общего числа. Однако новые технологии не всегда безопасны. Зачастую мошенники стремятся использовать похищенные гаджеты для бесконтактной оплаты и кражи денег со счетов, которые привязаны к установленным банковским приложениям. Об этом «Известиям» рассказала эксперт Центра финансовой грамотности НИФИ Минфина России Ольга Дайнеко. Она советует не хранить все деньги на привязанных к смартфону счетах.

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«Не нужно привязывать к функции бесконтактной оплаты карты и счета, на которые поступают зарплата, вознаграждения и хранятся сбережения, в том числе карты, считающиеся основными. Для текущих расчетов и бесконтактной оплаты нужно использовать отдельную дебетовую карту, на которую можно перечислять определенный денежный лимит», – пояснила Дайнеко.

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Самый лучший способ защитить свои деньги – открыть несколько счетов в разных банках и ставить на смартфон приложения тех, чьи платежные средства используются в повседневной жизни. По словам эксперта, устанавливать приложения банка, где лежат основные средства, не стоит. Важно, чтобы все депозиты, где находятся накапливаемые средства, не показывались в мобильном банке.

«Для распоряжения значимыми суммами лучше использовать домашнюю сеть интернет, защищенное устройство и вход через двухуровневую идентификацию интернет-банка», – подчеркнула Дайнеко.

Не следует проводить финансовые операции, подключаясь к незапароленным общественным сетям Wi-Fi, скачивать приложения и игры из незнакомых источников, в том числе по сторонним или присланным ссылкам, поскольку часто вредоносные программы, ворующие данные из банковских приложений, внедряются в «интересные» игры.

Дайнеко также рекомендует сделать обновление банковских приложений автоматическим и установить суточный лимит по операциям и СМС-уведомления для каждой из них.

Не рекомендуется использовать одни и те же пароли для разблокировки смартфона и установленных на него приложений. Кроме того, в целях безопасности необходимо периодически менять ключи, а функцию автозаполнения паролей лучше вовсе отключить. Разблокировку смартфона лучше делать исключительно посредством цифрового или цифро-буквенного кода.

По словам Дайнеко, самым надежным способом защиты телефона является PIN-код. При этом он должен состоять из не менее шести знаков.

Многие банковские приложения считывают уникальный идентификатор SIM-карты и блокируют любые операции до тех пор, пока клиент не подтвердит перевыпуск SIM-карты. В дополнение Дайнеко советует оформить у своего мобильного оператора заявление о запрете перевыпуска SIM-карты без присутствия владельца.