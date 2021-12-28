Многодетные смогут получить до ₽450 тысяч через Госуслуги

Многодетные родители в России смогут через портал Госуслуг оформить получение единовременной выплаты на покупку квартиры. Об этом заявил премьер-министр РФ Михаил Мишустин в ходе заседания правительства. Его слова приводит ТАСС.

Фото: ТАСС ТАСС

«Правительство продолжает поддерживать многодетные семьи. По инициативе президента они получают единовременную выплату до 450 тысяч рублей, чтобы полностью или частично погасить заем на покупку квартиры или дома», – сообщил глава кабинета министров.

Уже более 250 тысяч семей воспользовались данной мерой поддержки. Премьер-министр отметил, что до сегодняшнего дня для получения выплаты гражданам приходилось обращаться в банк лично или дистанционно.

«Теперь механизм предоставления такой поддержки доработан, оформить ее можно буквально не выходя из дома, через портал государственных услуг в любое удобное время сформировать заявление, приложить необходимые документы в электронном формате и направить их на рассмотрение», – пояснил Мишустин.

Ранее президент РФ Владимир Путин на ежегодной пресс-конференции рассказал, что в стране в ближайшие 1,5 года введут новые выплаты для семей с детьми. Новые меры поддержки президент анонсировал, комментируя демографическую ситуацию.