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17 минут назад

Многодетные смогут получить до ₽450 тысяч через Госуслуги

Многодетные родители в России смогут через портал Госуслуг оформить получение единовременной выплаты на покупку квартиры. Об этом заявил премьер-министр РФ Михаил Мишустин в ходе заседания правительства. Его слова приводит ТАСС.

Многодетные смогут получить до ₽450 тысяч через Госуслуги
Фото: ТАССТАСС

«Правительство продолжает поддерживать многодетные семьи. По инициативе президента они получают единовременную выплату до 450 тысяч рублей, чтобы полностью или частично погасить заем на покупку квартиры или дома», – сообщил глава кабинета министров.

Уже более 250 тысяч семей воспользовались данной мерой поддержки. Премьер-министр отметил, что до сегодняшнего дня для получения выплаты гражданам приходилось обращаться в банк лично или дистанционно.

«Теперь механизм предоставления такой поддержки доработан, оформить ее можно буквально не выходя из дома, через портал государственных услуг в любое удобное время сформировать заявление, приложить необходимые документы в электронном формате и направить их на рассмотрение», – пояснил Мишустин.

Ранее президент РФ Владимир Путин на ежегодной пресс-конференции рассказал, что в стране в ближайшие 1,5 года введут новые выплаты для семей с детьми. Новые меры поддержки президент анонсировал, комментируя демографическую ситуацию.

В декабре депутаты фракции «Справедливая Россия - За правду» внесли в Госдуму законопроект о базовом доходе для семей с детьми в размере 10 тысяч рублей на каждого члена семьи с 1 января 2022 года. Предполагается, что родители будут получать выплату до момента исполнения 18 лет младшему из детей. Авторы документа предлагают ежегодно поднимать выплату на индекс роста потребительских цен.

Личный счет,Михаил Мишустин,Владимир Путин,Справедливая Россия,Госдума,ИТАР-ТАСС,
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